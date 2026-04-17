The Pitt temporada 2: Este es el final explicado

El esperado final de la temporada 2 de The Pitt ya se estrenó en HBO y dejó varios momentos de reflexión y otros cabos abiertos que los fans esperaba que quedaran resueltos.

La temporada 2 de la aclamada serie médica de HBO dejó ver los pensamientos suicidas de su protagonista el Dr. Robby, interpretado por Noah Wyle.

El último capítulo de la temporada gira alrededor de la partida de Robby, quien tiene pensado tomarse un descanso, por un tiempo, pero está en vilo, ya que muchos de sus colegas y amigos aseguran que no va a volver, pero la pregunta es ¿No volverá porque se adaptó a la vida sin la adrenalina de trabajar en urgencias en un hospital o porque planeaba quitarse la vida?

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Final explicado de la temporada 2 de The Pitt

El capítulo final enfrenta a Robby cara a cara con todo aquello que le ha desatado esos pensamientos suicidas. Al inicio del episodio se enfrenta a un dilema ético, pues una de sus colegas tiene una enfermedad en el cerebro que le provoca convulsiones y que posiblemente le afecten en su desempeño de trabajo.

Robby no sabe si reportarla por el bien de sus pacientes o dejar que ella tome las riendas para encontrar alguna posible solución sin que nadie sepa, solo ellos.

Final explicado de la temporada 2 de The Pitt ı Foto: HBO Max

El Dr Abbot, amigo de Robby, es quien más presiente el hecho de que busca irse para quitarse la vida. Una de las escenas más impactantes del episodio es cuando conversan a solas, luego de haber salvado a una mujer con preeclampsia y a su bebé, quienes tenían pocas posibilidades de sobrevivir.

Robby le confiesa entre lágrimas que está cansado de todo, de su trabajo tan absorbente y demandante: “Ver a la gente morir absorbe algo de mi alma. Estoy harto de todo”.

Abbot trata de animarlo con poderosas palabras que lo quiebran y lo hacen lloran: “Nadie ha trabajado tanto como tú y yo sin estar jodido. Tienes que buscar a alguien que te ayude para bailar por la oscuridad.

“Necesitas recibir ayuda y necesitas este lugar tanto como él te necesita. No me dejes como estúpido tienes que volver en una pieza”, le dice su colega y amigo al protagonista.

Además, en este diálogo se revela un dato importante, el Dr Abbot es el contacto de emergencia de Robby, lo que significa que su contacto de emergencia es el mismo hospital en el trabaja Robby.

En esta misma conversación, Abbot le pide a Robby usar casco, pues se reveló en la temporada que cuando conduce su motocicleta no usa el casco como protección, lo trae atrás sin usarlo, un indicio que mostró sobre sus planes de tentar a la muerte.

Su amigo Duke también le pide volver de su viaje, refiriéndose a que no lo quiere ver muerto, a lo que Robby le responde: “Lo pensaré”.

Un momento revelador es el final, cuando Robby se queda con la bebé desconocida que llegó al hospital, pero no se sabe nada de sus padres.

Robby señala que él también se quedó huérfano desde los 8 años, pero que al igual que él, ella logrará salir adelante.

Robby se quiebra cuando le dice a la bebé que todavía tiene muchas cosas por descubrir y a mucha gente a quien amar.

El doctor deja claro con este final que estar mucho tiempo solo y con un trabajo tan estresante como el de liderar urgencias le ha cobrado factura.

En el capítulo revela que uno de sus sueños era tener esposa, hijos y vivir cerca de un lago, pero fue una meta no logró y aunque se lo explica a una interna como para darle una lección, este momento él deja su corazón al descubierto y lamenta estar solo.

Con los problemas de salud mental tener familia y amigos que te apoyen es fundamental, sin embargo, Robby no tiene una red sólida de apoyo, salvo sus dos amigos Abbot y Duke.