CEO de Miss Universo llena de elogios a la reina mexicana y adelanta sorpresas

A pocos meses de celebrarse el 75 aniversario de Miss Universo, la organización ha mostrado su total respaldo a la actual reina, la mexicana Fátima Bosch. Ronald Day, CEO de la institución, elogió el trabajo de Bosch durante la presentación de su nuevo libro en Miami, asegurando que su reinado ha renovado la imagen del certamen.

Ronald Day destacó que Fátima Bosch representa la evolución del concurso. Según el ejecutivo, la mexicana no solo destaca por su belleza, sino por su valentía al expresar lo que siente, recordando que la joven alzó la voz contra insultos recibidos por organizadores externos.

Destacó que Fátima Bosch está realizando un “trabajo increíble” gracias a una agenda internacional llena de viajes que han logrado fortalecer la marca a nivel mundial.

La Miss Universo mexicana enfrentó la duda de su triunfo en cu conferencia ı Foto: Redes sociales

Asimismo, el CEO restó importancia a las acusaciones de fraude que surgieron tras su coronación en noviembre, aclarando de manera directa que dichos rumores no tienen ningún sustento.

Para este 2026, Miss Universo celebrará su aniversario de diamante. Day prometió una producción llena de nostalgia y sorpresas.

Su objetivo, inspirado por la reina mexicana, es recuperar la esencia del certamen, esa tradición donde amigos y familias se reúnen frente a la televisión para crear comunidad y disfrutar de la gala.

La agenda de Fátima Bosch

Desde que fue coronada en noviembre de 2025, la mexicana Fátima Bosch ha tenido una agenda de trabajo muy intensa y variada.

Este año lo inició con una gira humanitaria por Guatemala y continuó en febrero como invitada de honor en eventos benéficos en Ecuador.

En marzo, marcó un hito al dar una conferencia sobre empoderamiento femenino en la Universidad de Harvard, y actualmente se encuentra en Perú impulsando el turismo y las causas sociales, siendo la primera Miss Universo en visitar oficialmente la región de Ica.

Ahora hay mucha emoción por ver a Fátima Bosch en la Feria Tabasco 2026, que empieza en mayo. Sin embargo, la Secretaría de Turismo explicó que, debido a su apretada agenda como Miss Universo en todo el mundo, su asistencia completa se ha complicado.

A pesar de esto, todavía están intentando ajustar su agenda para que pueda visitar la feria por lo menos un día.

Su paso por la corona del certamen de belleza más importante del mundo, dejará marca como la imagen que renovó al certamen.