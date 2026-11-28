El reconocido cineasta ruso Andrey Zvyagintsev (Leviatán) charló con La Razón sobre su nueva película, Minotauro, ganadora del Gran Premio del Jurado en el pasado Festival de Cine de Cannes y actualmente elegida para representar a Francia en la búsqueda por una nominación al Oscar a Mejor Película Internacional. Sin embargo, el director augura que será censurado en su propio país.

Siendo una reinterpretación libre de La mujer infiel de Claude Chabrol y ambientada en Rusia durante la invasión a Ucrania, Minotauro sigue a un empresario que se ve acorralado cuando el gobierno local le exige reclutar a algunos de sus trabajadores para que sirvan al ejército ruso en su conflicto armado, mientras su matrimonio se desmorona.

“Cuando empezamos a escribir el guion me llamó un amigo empresario de Rusia; me dijo que lo citaron en la oficina del alcalde con otros empresarios de su zona y sucedió lo que le pasa al protagonista de esta película, entonces entendí que esa historia era un reflejo de todo un océano de eventos”, explicó Zvyagintsev.

El director reveló que buscó evitar estereotipos para crear a su personaje central, quería que, a pesar de ser capaz de cometer actos moralmente dudosos, se le percibiera como un hombre común de familia. Para ello se inspiró en un reportaje televisivo que vio años atrás sobre un hombre de buen porte que asesinó a su madre. “Me impresionó esa contradicción entre su apariencia y sus acciones, no quería un personaje que se viera brutal o fuerte.”

Sobre su decisión de centrar la trama en un hombre de negocios en medio del conflicto bélico, aclaró que el contexto surgió de la realidad inmediata de su país. “Tomamos el guion de Chabrol como esqueleto y le pusimos elementos de lo que estábamos viendo. El protagonista nunca tendría que hacer la elección que le piden si no fuera empresario, porque si fuera mecánico o conductor, no tendría por qué ser llamado a la oficina de un alcalde.”

Llama la atención que, aunque se trate de una película rusa, Minotauro sea una producción francesa. Esto se debe a que aborda la invasión de Rusia a Ucrania sin concesiones, mostrando lo que hace mal el gobierno ruso, razón por la que Zvyagintsev tuvo que gestionar parte del financiamiento y buscar inversionistas privados para hacer la cinta.

El filme ya llegó a México, pero no se ha estrenado en Rusia y es algo que el cineasta cree que probablemente no suceda: “No veo la manera de que esta película salga en salas rusas, el Ministerio de Cultura jamás permitiría esta temática”. Aunque la piratería “hará lo suyo”, dijo el director, quien, frente al panorama actual de su nación y el peso de la propaganda, recomendó “tirar la televisión a la basura”.

“El arte no es arma, sino una materia muy fina y el espectador se compara con el personaje, piensa qué haría en su lugar y éste toca fibras suyas, con el cine es lo máximo que podemos lograr”, finalizó.