Alejandra Guzmán se vuelve a zafar la cadera en pleno concierto y lo cancelan

Este 27 de noviembre en la Arena CDMX, Alejandra Guzmán volvió a causar revuelo después de que se le zafó la cadera una vez más en el escenario, un accidente que no es aislado y que provocó la cancelación del concierto.

La artista ha sufrido tres episodios en los que se le ha luxado la cadera. La primera ocasión fue en septiembre de 2022, cuando cayó en pleno escenario durante la gala de la Herencia Hispana en Estados Unidos tras atorársele un tacón.

Posteriormente, en marzo de 2026, Alejandra Guzmán volvió a presentar el mismo problema a raíz de un accidente doméstico al tropezar intentando esquivar a uno de sus perros en su casa.

El incidente más reciente ocurrió el 19 de septiembre de 2026 al inicio de un concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz mientras realizaba una coreografía en la que sus bailarines la cargaron.

Fue en ese momento que la cantante perdió el equilibrio y la articulación volvió a desplazarse, por lo que tuvo que suspender la presentación y ser trasladada de emergencia en ambulancia para que los médicos se la reacomodaran.

Así fue el accidente de Alejandra Guzmán en la Arena CDMX

Fue en la segunda canción del concierto de este viernes que la mujer sufrió un accidente que le imposibilitó seguir con su presentación, ya que volvió a lesionarse.

“Tengo todas las ganas de salir a actuar y ¡ay qué pena!, no puede ser”, lamentó la artista al hablar con su público sobre la cancelación de la presentación musical antes de ponerse a llorar.

En redes, circulan los videos que muestran el momento en que la famosa debe ser trasladada en una camilla fuera del escenario para ser revisada por escpecialistas.

🎤🚑 ¡Cancelan el show! ❌ Alejandra Guzmán volvió a luxarse la cadera en la segunda canción de su concierto en la Arena CDMX y salió en camilla



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¿Por qué se le zafa la cadera a Alejandra Guzmán?

La razón detrás de estas recurrentes luxaciones se origina en una mala praxis estética en 2009, cuando le inyectaron biopolímeros en los glúteos, lo que derivó en graves infecciones, desgaste óseo y más de 50 cirugías.

Debido al daño irreparable en sus articulaciones, sumado a un cuadro de osteoporosis, le tuvieron que colocar dos prótesis de titanio en las caderas, implantes que son mucho más susceptibles a salirse de su cavidad ante caídas o movimientos bruscos.

CON INFORMACIÓN DE CARLOS AGUILLÓN

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