El empresario Dan Carney, cofundador de la cadena de restaurantes Pizza Hut, falleció a los 95 años en Wichita, Kansas. La noticia fue dada a conocer por la Universidad Estatal de Wichita, institución de la que fue alumno; se informó que el empresario murió el 13 de noviembre.

En La Razón te contamos cómo Carney logró transformar un pequeño negocio familiar en una de las cadenas de pizza más reconocidas del mundo.

Muere Dan Carney, fundador de Pizza Hut; así inició su negocio

La historia de Pizza Hut comenzó en 1958, cuando Dan Carney y su hermano menor, Frank Carney, decidieron abrir una pizzería en Wichita, Kansas, EU. Ambos eran estudiantes universitarios y pidieron un préstamo de 600 dólares a su madre para poner en marcha el proyecto.

De acuerdo con la historia oficial de la compañía, el nombre Pizza Hut surgió porque el letrero del local sólo tenía espacio para ocho letras. Su pequeño restaurante creció rápidamente gracias al modelo de franquicias y a la popularidad de sus productos.

Dünyanın en büyük pizza zincirlerinden biri olan Pizza Hut'ın kurucularından Dan Carney, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Pizza Hut, iki kardeşin annelerinden aldıkları 600 dolarlık borçla kurulmuş.

1958 yılında Kansas'ta yaşayan Dan Carney ve kardeşi Frank Carney, kendi işlerini… pic.twitter.com/5ZXaMBBrVg — Taban yiyen Buffett (@briefekonomi) November 17, 2026

El icónico techo rojo de la marca apareció en 1969 y, para 1971, Pizza Hut ya era la cadena de pizzas líder en ventas a nivel mundial. Según la página web de la empresa, Pizza Hut contaba con casi 20 mil sucursales en todo el mundo a finales del año pasado.

Dan Carney también destacó por su trabajo filantrópico y por su apoyo constante a la Universidad Estatal de Wichita, institución con la que colaboró en programas de becas para estudiantes.

Conoce el Museo de Pizza Hut

Un espacio que preserva toda la historia de la cadena fundada por los hermanos Dan Carney y Frank Carney en 1958 es el Museo de Pizza Hut

El recinto se encuentra en el campus de la Universidad Estatal de Wichita (Kansas, Estados Unidos), dentro del edificio original donde nació la primera pizzería. El museo abrió al público en abril de 2018 y se busca mostrar la evolución de la marca e inspirar el espíritu emprendedor de futuras generaciones.

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