Incendio de un camión cisterna en autopista de Houston, Texas, el 24 de noviembre de 2026.

Al menos una persona murió tras la volcadura e incendio de un camión cisterna sobre la autopista Eastex Freeway en Houston, Texas, Estados Unidos.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas en las inmediaciones del North Loop, cuando el camión de 18 ruedas presuntamente perdió el control, volcó y la cisterna quedó envuelta en llamas.

“Se ha confirmado una muerte civil”, informó el Departamento de Bomberos de Houston, al detallar que la pesada unidad fue la única involucrada, sin reportar personas heridas.

Aunque inicialmente se informó que el camión estaba cargado con combustible, el subjefe del Departamento de Bomberos, Douglas Harrison, aclaró posteriormente que todavía se desconoce qué material transportaba.

“Ya sea diésel, gasolina o algún tipo de derivado, simplemente tendremos que averiguarlo”, declaró a la prensa. Informó, también, que trabajan para identificar a la empresa propietaria para conocer el origen de la unidad.

🚨#BREAKING #HOUSTON, #TEXAS:

A tanker truck overturned and caught fire following a crash on the I-69/US-59 Eastex Freeway near the I-610 North Loop in north Houston.



Emergency crews are on scene. Video shows flames engulfing the tanker as responders work to bring the fire… pic.twitter.com/Iv8FPoaUtQ — CodeThreeNews (@CodeThreeNews) November 24, 2026

El siniestro provocó cierres en otras vialidades y afectaciones a la circulación, por lo que las autoridades recomendaron a automovilistas buscar rutas alternas.

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cehr