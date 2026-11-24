Durante su elección como el 266º Pontífice de la Iglesia católica romana, en el Vaticano, en 2013.

Durante años, el Papa Francisco habló públicamente sobre la importancia de la oración, la misericordia y las dificultades de dirigir a la Iglesia católica. Sin embargo, detrás de sus discursos y decisiones como pontífice también existían reflexiones personales que permanecieron reservadas durante décadas.

Ahora, una recopilación de sus escritos permite conocer episodios que muestran el lado más íntimo de Jorge Mario Bergoglio, incluidos sus temores, dudas y experiencias religiosas más desconcertantes.

El Papa Francisco durante una visita a Perú ı Foto: Reuters

El Papa Francisco tuvo un encuentro con el diablo

El libro El diario personal del papa Francisco, publicado por la Librería Editora Vaticana (LEV), reúne anotaciones que Bergoglio realizó desde diciembre de 1992 hasta agosto de 2024. La recopilación fue organizada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, quien incorporó comentarios para contextualizar algunos pasajes.

TE RECOMENDAMOS: Escalada militar Ucrania golpea buques rusos en Libia y aumenta la tensión en Europa

En uno de sus escritos, el pontífice afirmó haber visto al diablo en distintas ocasiones. Según las anotaciones difundidas por Vatican News, recordó dos experiencias particulares: una mientras viajaba en automóvil y otra durante una celebración religiosa, cuando se encontraba en el coro.

Francisco describió que no podía olvidar sus “ojos amenazantes” y que percibía aquella presencia como algo que lo acechaba. También relacionó sus inquietudes con momentos de su pontificado, entre ellos su visita a Chile en 2018, marcada por la polémica sobre los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia.

Copia física del diario del Papa Francisco ı Foto: Reuters

En junio de ese mismo año escribió sobre una experiencia que identificó como una visión de la entrada del infierno. Relató que se asomó y sintió terror. Ante ello, tomó el rosario como una forma de protección y expresó: “La Virgen me ha salvado”.

Los diarios también documentan una crisis espiritual que habría atravesado entre 2021 y 2022. De acuerdo con Fernández, Francisco enfrentó una etapa especialmente difícil, relacionada con las responsabilidades de gobierno y la presión de ejercer el poder sin manipular a otras personas.

El cardenal explicó que el pontífice consideraba aquella etapa una batalla para no caer en lo que describía como una seducción demoníaca.

Pese a las dificultades, Francisco escribió que encontró consuelo en la misericordia de Dios y en la oración. Estas reflexiones ofrecen una mirada distinta a los años en que encabezó el Vaticano, hasta su fallecimiento en abril de 2025.

El Papa Francisco ı Foto: Especial

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT