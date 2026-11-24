Un miembro de las fuerzas de seguridad israelíes apunta a un palestino en Cisjordania, ayer

La ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza provocó una grave contaminación ambiental que podría poner en riesgo la vida de sus habitantes durante décadas, debido a la presencia de sustancias tóxicas en el aire, el suelo y el agua, según un informe de Oxfam y el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente (CEOBS).

El documento, publicado ayer, señala que los bombardeos y el uso de armas explosivas e incendiarias afectaron 78 por ciento de la superficie terrestre de Gaza, y más de 99 por ciento del territorio presenta indicios de posible contaminación.

El director ejecutivo de Oxfam Internacional, Amitabh Behar, advirtió que los daños deterioraron las condiciones necesarias para la supervivencia de la población y podrían aportar pruebas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

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El Dato: Una comisión de investigación independiente de la ONU concluyó en junio que Israel sigue cometiendo genocidio contra los palestinos al atacar deliberadamente a niños en Gaza.

El estudio, elaborado con imágenes satelitales y análisis científicos, advierte que los palestinos están expuestos a sustancias tóxicas mediante el aire, los alimentos, el agua y el contacto con los escombros. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente calcula que la ofensiva generó más de 61 millones de toneladas de residuos.

Alrededor de 85 por ciento de la infraestructura hídrica quedó dañada o destruida, por lo que cada habitante dispone de apenas 18 litros de agua al día para todos sus usos. El polvo de los edificios derrumbados también representa riesgos respiratorios. Oxfam pidió permitir el ingreso de ayuda humanitaria y especialistas para evaluar los daños. Israel rechazó el informe, al que calificó de “vergonzoso y escandaloso”, y responsabilizó a Hamas por la destrucción.

Asimismo, Israel impide el ingreso de maquinaria pesada para retirar escombros y en diciembre pasado prohibió trabajar en Gaza a decenas de organizaciones humanitarias, incluida Oxfam. La Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también enfrenta críticas por su falta de resultados en la supervisión del alto al fuego y la reconstrucción.

La ofensiva israelí ha causado más de 74 mil muertes palestinas desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Miles más permanecen desaparecidos bajo los escombros. Una comisión independiente de la ONU determinó en 2025 que Israel cometió genocidio en Gaza, una evaluación que el gobierno israelí rechazó.

90 Por ciento de habitantes de Gaza fue desplazado

NuevAS OFENSIVAS Asimismo, el presidente israelí, Isaac Herzog, condenó la violencia de colonos contra palestinos en Cisjordania y afirmó que esos ataques van contra la historia de Israel y “contra Dios mismo”. Exigió investigar y castigar a los responsables. El ministro de Defensa, Israel Katz, atribuyó las agresiones a un grupo reducido de alborotadores y señaló que corresponde a la Policía atender los delitos civiles.

Durante el fin de semana, colonos atacaron aldeas palestinas e incendiaron vehículos y varias viviendas. El líder opositor Gadi Eisenkot calificó los hechos como “terrorismo judío”.

Asimismo, Gadi Eisenkot, encargado de formar gobierno, descartó reanudar los bombardeos contra Irán si llega a convertirse en primer ministro. Considera más urgente recuperar los casi 450 kilos de uranio enriquecido a 60 por ciento que permanecen en Teherán. Benjamin Netanyahu lo acusó de minimizar la amenaza iraní y defendió un gobierno de unidad nacional.