Libia pidió a la ONU investigar la presencia de militares ucranianos en el oeste del país y si desde ahí lanzaron los ataques.

Ucrania amplió sus operaciones contra Rusia al hundir una corbeta de guerra y atacar un buque de carga en el puerto de Bengasi, en Libia. La ofensiva provocó nuevas amenazas del Kremlin, mientras el expresidente ruso Dmitri Medvédev dijo que Moscú contempla el uso de armas nucleares ante ciertas amenazas.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó ayer que sus fuerzas destruyeron el domingo la corbeta Merkury con siete drones marítimos. El ataque también acabó con un helicóptero de combate que se encontraba a bordo. Fotografías satelitales confirmaron que el barco terminó sumergido.

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El segundo objetivo fue el buque de carga MV Angara, que, según Volodimir Zelenski, Rusia utilizaba para transportar armas. La inteligencia ucraniana explicó que los drones fueron lanzados desde una embarcación nodriza.

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Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, evitó ofrecer detalles sobre los daños, pero advirtió que Rusia continuará sus operaciones militares. “Nuestro Ministerio de Defensa se está ocupando de esto”, declaró. La operación amplió el alcance geográfico de la guerra. CNN documentó anteriormente la presencia de fuerzas ucranianas en Libia y otros países africanos, como parte de los esfuerzos de Kiev para contrarrestar la influencia rusa.

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Nuevo escenario. Un operador ucraniano de drones navales explicó a la cadena estadounidense que su unidad utiliza una base militar en Misrata para atacar la flota fantasma rusa, a cambio de entrenar a las fuerzas locales. “Estamos haciendo lo que podemos. Y podemos hacer mucho”, afirmó.

Por su parte, el gobierno de Estabilidad Nacional de Libia anunció una investigación conjunta con Rusia y aseguró que su territorio no debe convertirse en un “escenario para ajustar cuentas”. También presentó una queja ante Naciones Unidas por considerar que el ataque violó la soberanía del país.

El Tip: Los ataques de Kiev son un esfuerzo por atacar activos navales vinculados a la “flota en la sombra” de Moscú.

La ofensiva coincidió con otro incidente en el mar Báltico. El Ejército finlandés informó que un buque de carga ruso, el Sparta II, fue alcanzado por un presunto dron ucraniano. Los servicios de emergencia de Finlandia, Rusia y Estonia participaron en las labores para apagar el incendio.

El ataque contra la corbeta Merkury se sumó a las pérdidas de alrededor de 40 buques de guerra rusos desde el inicio de la invasión a Ucrania, entre ellos el crucero Moskva, hundido en abril de 2022.

En tanto, el analista naval Carl Schuster explicó a CNN que proteger embarcaciones militares en puertos extranjeros resulta complicado porque la seguridad depende de las autoridades locales. “Nos enfrentamos a una nueva era de guerra marítima no convencional”, sostuvo.

LA AMENAZA. En medio de la escalada, el expresidente ruso y actual subjefe del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvédev, publicó un artículo de 27 páginas sobre la doctrina nuclear de su país. El documento sostiene que Moscú puede recurrir a un ataque atómico preventivo cuando considere que la existencia del Estado está en peligro o que ha sufrido daños inaceptables. Dmitri Medvédev recordó que la doctrina aprobada en 2024 también contempla el uso de armas nucleares ante ataques convencionales que puedan provocar una catástrofe tecnológica, ecológica o social.

Además, advirtió que una eventual entrega de armas nucleares occidentales a Kiev podría llevar a Rusia a considerar un ataque preventivo.

A las tensiones se sumó la disputa con Estonia. El Ministerio de Exteriores ruso convocó al encargado de negocios estonio, Marek Juhtogi, para protestar por el cierre de cinco pasos fronterizos terrestres a partir del 1 de diciembre.

El Dato: Libia pidió a la ONU investigar la presencia de militares ucranianos en el oeste del país y si desde ahí lanzaron los ataques.

Moscú calificó la medida como peligrosa y provocadora. Estonia justificó la decisión por las actividades hostiles que atribuye a Rusia, entre ellas un presunto intento de sabotaje contra una empresa de defensa.

SIN CONSENSO. En tanto, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, reiteró que Ucrania mantiene la perspectiva de incorporarse a la alianza, aunque reconoció que no existe unanimidad entre sus integrantes para aprobar la adhesión.

Durante una reunión parlamentaria en Berlín, Mark Rutte señaló que la decisión corresponde a los países miembros y destacó los esfuerzos de Estados Unidos para negociar con Rusia.

A su vez, el canciller alemán, Friedrich Merz, respaldó que Ucrania reciba garantías de seguridad similares a las del artículo 5 de la OTAN, que establece la asistencia de los aliados cuando uno de sus integrantes sufre un ataque.

Asimismo, Friedrich Merz calificó como un error la decisión de la cumbre de Bucarest de 2008, cuando los países miembros no aceptaron el ingreso de Ucrania.

Volodimir Zelenski, por su parte, pidió precisar qué protección recibirá su país cuando termine la guerra, qué naciones responderán ante una nueva agresión y cuántas tropas permanecerán en territorio ucraniano.

Situación humanitaria. Por otra parte, la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo, denunció que Rusia intensificó los bombardeos contra instalaciones eléctricas, sistemas de agua y calefacción, además de infraestructura ferroviaria y agrícola. “Si los ataques continúan a este ritmo o se intensifican, es probable que las necesidades humanitarias superen la capacidad y los recursos disponibles”, alertó.

Rosemary DiCarlo advirtió que miles de ucranianos podrían enfrentar cortes prolongados de electricidad, agua y calefacción durante el invierno. También sostuvo que los ataques contra infraestructura indispensable para la población contravienen el derecho internacional humanitario.