La FIRMA enfrenta más de una docena de demandas de personas que denuncian la creación de contenido sexual sin autorización. RU también emprendió acciones legales

Virginia y OregOn denunciaron a SpaceX, empresa de Elon Musk, por permitir que su Inteligencia Artificial Grok genere imágenes sexuales sin consentimiento y material de abuso sexual infantil, sin medidas de seguridad suficientes.

Las demandas acusan a la compañía de engañar a los consumidores y obtener beneficios mediante su función “modo picante”, que permite transformar fotografías de personas en imágenes o videos de desnudos y contenido sexual.

Ambos estados señalan que SpaceX violó sus leyes de protección al consumidor y exigen indemnizaciones, sanciones y órdenes judiciales para detener estas prácticas. La fiscalía de Virginia citó un estudio del Centro para la Lucha contra el Odio Digital que estimó que, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, Grok generó millones de imágenes sexualizadas, incluidas más de 20 mil de menores.

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Los investigadores también detectaron fallas en la moderación y respuestas del sistema que orientaban a los usuarios para evadir los filtros de seguridad.

El equipo de seguridad de X aseguró que bloqueó solicitudes para generar ese material y colabora con las autoridades para perseguir a los responsables. Aunque Grok anunció restricciones en enero pasado, Reuters descubrió en febrero que todavía generaba imágenes sexuales sin consentimiento.