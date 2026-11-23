Este 23 de noviembre comienza la tercera semana de La Mansión VIP 2 y la tabla de votaciones se sigue moviendo de manera constante gracias a las donaciones y votos del público a favor de su participante favorito.

A diferencia de otros programas de encierro, el reality show de HotSpanish combina votos digitales web y una tabla de posiciones basada en puntos que se alimentan mediante dos vías principales: los votos limitados del público y las donaciones en YouTube a través de los Super Chats.

¿Quién quedó eliminado de La Mansión VIP 2 este 22 de noviembre del 2026? ı Foto: Especial

En la transmisión 24/7 por YouTube de La Mansión VIP, el dinero aportado se traduce en puntos para la tabla de posiciones rumbo a la final. En ese sentido, cada 10 pesos mexicanos donados con el hashtag del participante equivalen a un punto directo para subirlo de casilla.

La alternativa para no gastar dinero y mostrar apoyo es a través del sitio web oficial de La Mansión VIP, donde puedes votar hasta 10 veces de manera gratuita y después 5 veces por cada anuncio publicitario que veas.

Así van las votaciones de La Mansión VIP hoy 23 de noviembre

Tras la salida de Rod Contreras por ser el menos votado de la semana, siguen subiendo los números del resto de los participantes. De acuerdo con el perfil no oficial de X, La Mansión VIP Tracker, Tony Aguirre permanece invicto, ahora con más de 5 millones de pesos donados.

Por otro lado, Itati López lleva la mitad de él, con más de 250 millones, por lo que consigue afianzar su segundo lugar, aunque seguida de cerca por Jorjais con una diferencia aproximada de poco más de 50 millones de pesos.

Así van las votaciones de La Mansión VIP hoy 23 de noviembre 2026 ı Foto: X: La Mansión VIP Tracker

Paolita Suárez, Jlexis, Doña Alegría y La Cukis se mantienen con el millón de pesos recaudados. Algo interesante que llevó a la mamá de Poncho de Nigris a obtener tanto apoyo de golpe fue que desde ayer, le comenzaron a llegar donaciones con mensajes de broma.

De este modo, el público le comentaba algo y después decían ser personalidades como el Papa León XIV, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, entre otros para ver la reacción de ella en cámara. Por otro lado, las personas con menos donaciones con Deiby Ruiz, Yetus, Cintia Cossio y Joao Ferreira.

Un superchat del Papa desde el Vaticano para Doña Alegria. SE PERSIGNABA JAJAJA #LaMansionVIP2 #LaMansionVip pic.twitter.com/V3B6wcKOV1 — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) November 23, 2026

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