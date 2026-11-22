El turbio VIDEO donde Paola Suárez acosa a La Cukis en La Mansión VIP

Paola Suárez era una de las participantes favoritas de La Mansión VIP, pero parece que su bajo control con el alcohol y la fiestas del programa son una combinación que comienza a lastimar su reputación, ya que muestra un comportamiento que ha generado grandes críticas.

Y es que no solo escoltaron a la creadora de contenido fuera porque estaba bebiendo de más, también fue captada en un momento turbio con La Cukis por el que rápidamente la señalaron como una acosadora.

Paola Suárez lo hizo de nuevo y se la llevaron de nuevo.



Borracha Suárez 2.0#PaolaSuarez #LaMansiónVIP #LaMansiónVIP2 pic.twitter.com/nLbB00iTJP — Hijo De Su Madre (@BraunFlores) November 21, 2026

Paola Suárez acosa a La Cukis

El video que ya es uno de los más virales, muestra a Paola Suárez cuando se aproxima por detrás a La Cukis, quien solamente iba pasando. La mujer trans se le pega a la joven de 18 años de edad desde atrás.

Los eventos ocurrieron en la fiesta de este viernes, donde varios participantes estuvieron disfrazados del Antiguo Egipto y nuevamente, a la integrante de Las Perdidas se le pasaron las copas, lo que generó el momento desagradable.

Incluso, en el video se puede ver como acerca sus cadera hacia las de ella y aunque la joven comienza a reír, también se puede apreciar que trata de soltarse del agarre de Paola Suárez.

Ambas conversan brevemente y aunque el momento pudo haber pasado desapercibido por muchos, varios comenzaron a replicar el clip y cuestionar el actuar de Suárez, al indicar que su actitud fue acosadora e inquietante.

Pese a las críticas, el momento también generó algunas risas en redes sociales, por quienes consideran que la situación no es tan grave como muchos piensan.

Te dejamos algunas reacciones al momento:

“Está acosando a la muchacha”.

“Ay no, pobre Cukis, qué feo que Paola le haga eso”.

“No normalicen eso, al final de cuentas es una señora de 34 años y una niña de 18″.

“Se nota la incomodidad de Cukis”.

“Paola da miedo cuando toma”.

“Pobre de mi Cukis”.

“Violín Suárez”.

“¿Andaba mala copa o estaba bromeando?"

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