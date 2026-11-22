Natanael Cano reaparece tras estar en un centro de rehabilitación

Tras varios meses lejor de la vida pública, Natanael Cano reapareció tras ser captado en un restaurante de mariscos en Baja California junto a su mamá y su novia, Marissa Blanco.

El cantante sonorense permaneció lejos de los reflectores por más de un mes, después de que su familia dio a conocer que estaba enfocado en cuidar su salud física y emocional, lo que desató especulaciones de que estuvo en un centro de rehabilitación.

Fue por esta situación que Natanael Cano canceló las fechas de su gira programada, lo que generó preocupación entre sus seguidores, quienes se cuestionaron el estado del famoso y qué tan grave era la situación que enfrentaba.

“Este proceso es por el bien de nuestro hijo. Estamos seguros que volverá y nos dará su mejor versión.Les pedimos que respeten nuestra privacidad durante este tiempo”, pidieon sus padres.

Reaparece Natanael Cano

En redes sociales se hicieron virales las imágenes que muestran que Natanael Cano ha sido visto en público recientemnte, después de que comenzaron a circular videos en los que se le observa disfrutando de una salida junto a su pareja.

Juntos, fueron a Villa Ortega’s, un restaurante ubicado en Puerto Nuevo, Baja California, donde el cantante también estuvo acompañado de su mamá y convivió con algunas de las personas que se encontraban en el establecimiento.

Natanael Cano reaparece públicamente tras varias semanas de ausencia. pic.twitter.com/xKloLsywPc — Natanael Cano News (@NatanaelCanoNew) November 22, 2026

La imágenes causaron diversas reacciones entre los seguidores del músico, que se mostraron muy sorprendidos al volver a verlo de manera pública después de meses de ausencia.

Algunos usuarios expresaron su alegría por esta aparición, mientras que otros señalaron que luce mejor y celebraron que pueda compartir momentos con sus seres queridos.

Cabe mencionar, sin embargo, que se desconocen los pormenores sobre el proceso que enfrenta Natanael Cano respecto a su salud mental, así como si verdaderamente está ingresado en un centro de rehabilitación o si ya habría salido del lugar donde supuestamente está recibiendo atención.

Algunos comentarios fueron:

“Es la mejor noticia que he recibido en mucho tiempo, espero que ahora sí se cuide más”.

“Se le ve la cara menos hinchada”.

“Ojalá cambie de amistades, en sus videos siempre aparece en mal estado”.

“Saquen a mi Nata hasta después de Navidad para que no recaiga”.

Natanael Cano reapareció en Puerto Nuevo, Baja California, donde saludó y posó para fotos con @alejandromagoat tras pausar sus presentaciones para atender su salud. El momento quedó grabado este 21 de noviembre. ¿Crees que pronto regrese a los escenarios? #NatanaelCano… pic.twitter.com/Kx3cdb6YpL — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) November 22, 2026

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