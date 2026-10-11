Recientemente el equipo de Natanael Cano dio a conocer que el cantante de corridos tumbados se tomará un descanso de los escenarios. Tras el anuncio, la familia Cano compartió un comunicado en el que confirmó la cancelación de la gira y explicó los motivos que los llevaron a tomar esta decisión.

¿Cómo está Natanael Cano? Su familia publica un mensaje sobre su estado de salud

El viernes 9 de octubre el equipo de Natanael Cano anunció: “Después de una cuidadosa evaluación, Natanael Cano ha tomado la decisión de posponer las fechas restantes de su gira Natanael Cano Vol. 1 para enfocarse en su salud y bienestar”.

Poco después de esta noticia, la familia Cano lanzó un comunicado a través de las redes sociales de la agencia de representación del cantante, en el cual agradecen el apoyo de los fans del intérprete de 25 años y revelan que buscan priorizar su salud física y mental.

TE RECOMENDAMOS: Te contamos Estos son los últimos VIDEOS de Natanael Cano antes de cancelar sus conciertos

¿Qué le pasó a Natanael Cano y por qué canceló sus conciertos? ı Foto: IG: @natanael_cano

“Este es un mensaje dirigido a todos ustedes, a los millones de seguidores y fans en México y en el resto del mundo. La familia Cano queremos tomar este momento para agradecerles por todo el cariño que le brindan a Nata”, comienza el texto.

Expresaron su preocupación por el cantante y su compromiso con su bienestar integral, además de confirmar el descanso de los escenarios de Nata. “Antes de ser músico y artista, Natanael es nuestro hijo, hemos tomado la decisión de ayudarlo a mejorar su salud física y mental y, como ya publicó el equipo laboral de Nata, a tomarse un tiempo fuera de los escenarios”, agregaron.

@larazon_mx 🎤 La familia de Natanael Cano rompió el silencio sobre su estado de salud y confirmó que el cantante hará una pausa para cuidar su bienestar físico y mental. La decisión llega tras la cancelación de su gira, por lo que sus seguidores esperan conocer más detalles sobre su recuperación y su regreso a los escenarios. NatanaelCano Espectáculos Música ♬ sonido original - La Razón de México - La Razón de México

En el comunicado firmado por Ruben Cano Lopez y la familia Cano, aseguraron que Natanael regresará a los escenarios para entregarse con sus fans: “Estamos seguros que volverá y nos dará su mejor versión. Les pedimos que respeten nuestra privacidad durante este tiempo”.

Comunicado de la Familia Cano. 🖤🦥 pic.twitter.com/eQTfgtkzJg — Natanael Cano News (@NatanaelCanoNew) October 10, 2026

Te puede interesar: