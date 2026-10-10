Aunque parece imposible, es real: Aleks Syntek y Dani Flow cantaron juntos y, al parecer, hicieron las paces. El intérprete de “Duele el Amor” y el reguetonero protagonizaron desde hace años diversas polémicas a raíz de las críticas de Syntkek al género urbano, sin embargo, anoche sorprendieron al público al compartir escenario durante un concierto en León, Guanajuato.

Este inesperado encuentro terminó con un inesperado abrazo, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, el cual ha sido comparado con el mismísimo Abrazo de Acatempan.

Alex Syntek y Dani Flow hacen las paces con dueto en vivo | VIDEO

Aleks Syntek se presentó el 9 de octubre en León, Guanajuato, para dar un show en el Foro del Lago como parte del Total Syntek Tour. De un momento a otro, el intérprete invitó al escenario al reguetonero Dani Flow, originario de esa entidad.

Juntos interpretaron el tema “Tú necesitas”, generando la sorpresa de los asistentes, quienes fueron testigos de una reconciliación que nadie veía venir.

Por si fuera poco, los intérpretes hicieron las paces frente al público. Durante el concierto, Dani Flow aprovechó el momento para ofrecer una disculpa a Aleks Syntek por las diferencias que surgieron años atrás.

“Te ofrezco una disculpa por lo que pasó en años pasados”, expresó el cantante urbano. “¿Cuál disculpa? ¿De qué?”, respondió Aleks Syntek, a lo que el reguetonero contestó: “Nos pusieron en contra”.

El cantante de “Sexo, pudor y lágrimas” celebró el acercamiento con Dani Flow y destacó su felicidad por compartir escenario con él. “Dani se vino desde su tierra para que pudiera cantar conmigo y estoy feliz de verlo por aquí”, dijo para provocar la euforia del público.

Las diferencias entre ambos se originaron en 2023, cuando Aleks Syntek criticó algunas canciones de Dani Flow y cuestionó el contenido de ciertas letras del género urbano; desde entonces ha lanzado comentarios despectivos sobre varias figuras del reguetón. Sin embargo, tras este inesperado dueto, puede que en unos meses sorprendan a sus fans lanzando una colaboración.

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