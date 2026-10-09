¿Qué le pasó a Natanael Cano y por qué canceló sus conciertos?

La cancelación de los próximos conciertos de Natanael Cano despertó dudas entre los seguidores del músico, quienes ya mostraban preocupación sobre el estado de salud del famoso, quien preocupa por estar atravesando posibles problemas psicológicos.

El músico apareció recientemente en un video donde golpeó a pedradas una camioneta de lujo, tras decir que no le gustaba el color. Tras esto, a través de redes sociales dieron a conocer una pausa en las presentaciones del hermosillense.

🔴 #Sonora | Tras la polémica por el video en el que golpeó a pedradas una camioneta de lujo porque ya no le gustaba el color, @NatanaelCan0 anunció una pausa en su gira por motivos de salud y bienestar.



El cantante hermosillense suspenderá temporalmente las fechas restantes de… pic.twitter.com/Q5UHqU82l2 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 9, 2026

“Después de una cuidadosa evaluación, Natanael Cano ha tomado la decisión de posponer las fechas restantes de su gira Natanael Cano Vol. 1 para enfocarse en su salud y bienestar”, reveló el comunicado.

Asimismo, se informó que “los boletos serán reembolsados a través de los puntos de venta originales donde fueron adquiridos” y pidieron respeto para la privacidad del artista.

¿Qué le pasó a Natanael Cano?

Ahora, la gira Natanael Cano Vol. 1 que contemplaba varias presentaciones más entre octubre y diciembre de 2026 ha sido cancelada, después de que suspendieron 10 fechas programadas en distintas ciudades del país.

De acuerdo con los comunicados difundidos por los organizadores, el intérprete y su equipo tomaron la decisión después de evaluar la situación y considerar necesario que se concentrara en su salud.

Sin embaego, no hubo más información sobre el tema, por lo que se desconoce cuál es el tema médico que enfrenta, si necesita un periodo determinado de recuperación o cuándo podría retomar sus compromisos profesionales.

Una de las versiones sobre el tema señalan que Cano podría necesitar un internamiento o algún tipo de tratamiento psicológico por el que necesite estar lejos del ojo público por un tiempo indeterminado.

No obstante, no existe información pública confirmada que indique que Natanael Cano será anexado, que haya ingresado a un centro de rehabilitación o que esté por comenzar un tratamiento de salud mental.

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha para el regreso del cantante ni se han dado a conocer planes para reponer las presentaciones canceladas, pues incluso se ofreció un reembolso al público.

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