¿Quién es ‘Olivia La Flaka’ en la vida real, de la canción de Natanael Cano?

¿Quién es ‘Olivia La Flaka’ en la vida real?

Natanael Cano estrenó una canción titulada Olivia La Flaka junto a Tito Double P, Victor Mendivil y Ovi, y en esta melodía que mezcla el trap y el hi-hop hablan sobre una historia de lujos y excesos.

Luego de cinco años de no estar juntos en un tema, Natanael Cano y Ovi superaron sus conflictos y estrenaron este 2026 una canción llena de muchas referencias y doble sentido.

Esta canción vio la luz por primera vez frente a las personas que se encontraban en el Estadio GNP presenciando el concierto de la gira Natanael Cano, Vol. 1, mostrando una nueva faceta del artista dentro de los sonidos urbanos.

¿Quién es ‘Olivia La Flaka’?

A diferencia de muchas canciones que se han estrenado en los últimos años que hacen referencia a personas en la vida real, esta contiene un juego de palabras y refencias directas a la ficción.

Olivia La Flaka es una referencia a la caricatura famosa de la década de los 90, Popeye el marino, pues Olivia era la pareja sentimental del marinero con fuerza extrema.

Popeye comía espinacas para tener fuerza, y su novia Olivia era dibujada como una mujer alta y delgada, por lo que incluso el video promocional de la canción tiene guiños al estilo de la caricatura que probablemente muchos recuerden.

Olivia es reconocida por su cabello negro, su caracter y por ser la novia de Popeye; además, su nombre también es un juego de palabras como la canción, pues Olivia es una mezcla de Olive Oyl (aceite de oliva).

Olivia La Flaka ı Foto: Especial

Letra de Olivia La Flaka

¿Cómo vas a enseñarle la Biblia al Papa?

La paca en la raca, el Ferrari sin placa

Viene por nosotros y te lleva la calaca

Pipazo y me crezco como Popeye fumando espinaca

Ando con Olivia la Flaca quemando espinaca

Con el de los tatuajes sin placa

Yo soy el que de noche te atraca, rayas de calaca

Vestido, ando de ropa de marca

De la escuela, siempre me fugaba del recreo

Hoy en día, ando fugándome de los feos

Dicen que están aquí arriba, pero a ninguno los veo

Me gustan los papeles y los carros robados sin papeleo

Menores de edad vendiendo droga en la esquina

De la más fina ya se antoja una esquina

A mí me vale verga, me inyecto hasta morfina

Ando con una más loca que Merlina

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