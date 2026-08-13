¿Quién es el dueño de Barbas Hats? Nombre, edad, y precios de las gorras

La marca de gorras Barba Hats logró colocarse en el ojo de las personas que son amantes del streerwear o moda urbana rápidamente, y muchos lo atribuyen a las figuras públicas con las que se han relacionado sus diseños.

Barba Hats es una marca mexicana de gorras que se creó en 2023, y estalló en redes sociales luego de que artistas del regional mexicano como Natanael Cano, Junior H, Beto Vega, el rapero Alemán, y creadores de contenido.

El dueño de la empresa compartió en entrevista del videopodcast Pepe’s Office que el primer diseño que se hizo viral fue uno que utilizó Natanael Cano, pues él conoce a algunos músicos del cantante y ellos fueron quienes le dieron la gorra porque le llamó la atención el diseño.

Esta empresa comenzó como un pequeño negocio, pues “El Barbas” inició a vender en los tianguis (swap meets), y posteriormente comenzó a vender en internet sus artículos que han llegado a muchas personas.

¿Quién es el Barbas Hats?

Saúl Alejandro Velarde Romero, quien es mejor conocido como “El Barbas”, es un empresario mexicano de 27 años de edad que logró hacer que su negocio tuviera éxito debido a las figuras públicas que utilizan su marca, sus campañas de marketing, y los diseños que ofrecen.

En el podcast del creador de contenido Gusgri, “El Barbas” comparte que junto a su hermano ha tenido ocho negocios además de la venta de gorras, y apuntó que cada uno de estos le ha dejado enseñanzas.

“El Barbas” compartió que en 2025 valuaron su empresa en 450 millones de dólares, y apuntó que el negocio no es como tal el artículo que venden, sino el marketing que le dan a la marca como regalar un vehículo Ferrari.

Actualmente en su página web de Barbas Hats se pueden encontrar siete colecciones a la venta:

Good & Evil

Love & War

Premium 2.0

Look At Me

Barbas Hats x CT

Barbas Hats x Rich The Kid

Premium

Los costos de las gorras Barba Hats van desde los mil 860 pesos mexicanos hasta los 7 mil 800 pesos; además, en su página web también se encuentra disponible una bolsa con cruces en cuatro colores diferentes.

Sin embargo, debido a que actualmente son un artículo de alta demanda, que se agota en cuanto lanzan una nueva colección, y que no se consigue tan fácilmente, los costos en reventa suelen aumentar considerablemente.

El 77 de las gorras; que son uno de los modelos más vendidos de la marca Barbas Hats, es un número de la suerte para Alejandro Velarde y su hermano, por lo que es un símbolo recurrente en varios diseños de su marca.

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