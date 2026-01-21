Este era el negocio de gorras de ‘La Nicholette’ en Culiacán

Antes de que su nombre apareciera en reportes policiales y fichas de búsqueda, Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como “La Nicholette”, combinaba su actividad como creadora de contenido con un emprendimiento comercial enfocado en la venta de gorras y prendas de moda en el norte de la capital sinaloense.

El negocio de gorras y accesorios que operaba Nicole Pardo Molina, conocida como “La Nicholette”, también contaba con presencia en línea bajo el nombre de Nicholette Shop.

Negocio de gorras de “La Nicholette” en Isla Musala ı Foto: Redes sociales

De acuerdo con registros públicos y enlaces difundidos en redes sociales, la tienda utilizaba un perfil en la plataforma Linktree, donde se concentraban accesos para compras tanto en México como en Estados Unidos, así como canales de contacto vía WhatsApp y enlaces a redes sociales del proyecto comercial.

A través de ese espacio digital, la influencer promovía la venta de gorras, ropa y accesorios, complementando la operación de su local físico en la Plaza 11:11 del sector Isla Musala, en Culiacán. Actualmente, algunos de estos enlaces aparecen inactivos o restringidos.

El establecimiento estaba dedicado principalmente a la venta de gorras, ropa urbana y accesorios, productos que ella misma promocionaba de manera constante a través de sus redes sociales.

El negocio formaba parte de la imagen pública que Nicole construyó como influencer, al presentarse no solo como creadora de contenido, sino también como joven emprendedora.

En videos y publicaciones compartidos en plataformas como TikTok e Instagram, la joven mostraba mercancía, realizaba promociones y documentaba su presencia en el local, lo que le permitía conectar su actividad digital con el comercio físico.

¿En donde se encuentra la tienda de “La Nicholette”?

La ubicación del negocio en Plaza 11:11 le brindaba visibilidad, ya que se trata de un punto frecuentado por jóvenes y familias, además de concentrar distintos establecimientos de moda y servicios.

Se informo que el día de su privación de la libertad, la influencer se encontraba precisamente en esa zona, donde también operaba su negocio, cuando fue interceptada por hombres armados en el estacionamiento del centro comercial.

Tras los hechos ocurridos el 20 de enero de 2026, el local quedó cerrado y bajo resguardo indirecto, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes por el delito de privación ilegal de la libertad. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el negocio fue asegurado como parte de la indagatoria, ni si permanece activo.

El emprendimiento de gorras representaba una de las facetas menos conocidas de “La Nicholette”, quien había logrado convertir su popularidad en redes sociales en una oportunidad comercial.

