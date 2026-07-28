Natanael Cano en Guadalajara: Este es el costo de los boletos para su concierto en el Coliseo GNP

Natanael Cano regresa a los escenarios de México, noticia que fue revelada por el propio cantante a través de un anuncio oficial de una gira con motivo de su nuevo álbum de estudio: Natanael Cano, Vol. 1, donde vuelve a los corridos tumbados.

La gira marca la vuelta del artista a los principales estadios del país. La gira está presentada por Ocesa y tendrá una fecha para el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara el 25 de septiembre.

Hasta el momento, el anuncio de la gira de Natanael Cano solo contempla ciudades de CDMX y Guadalajara. Se espera una gran demanda de boletos, por lo que es posible que se anuncien más fechas para los recintos.

Además, es muy probable que hayan nuevas fechas que se irán revelando en los siguientes días o semanas en otros estados de la República Mexicana.

Costo de los boletos para Natanael Cano en Guadalajara

Te compartimos los precios de los boletos que ya incluyen cargos por servicio para el concierto del artista en Guadalajara.

VIP: $4,452

GENERAL A: $3,088

GENERAL B: $1,711

LATERALES: $2,331 - $3,031

GRADA GNP PTE Y OTE: $2,096 - $2,305

GRADA PTE Y OTE: $1,711 - $2,053

CABECERA: $1,091 - $1,309DISCAP: $1,711

Además, hay paquetes VIP con los siguientes costos:

VIP: $9,958

GENERAL A: $7,414

GENERAL B: $6,031

Si bien se anunció que la preventa Banamex iniciaría el 30 de julio, este 28 de julio ya arrancó la Preventa Banamex Beyond y mañana se llevará a cabo la Preventa Priority. Será después del 30 de julio que podrán adquirir boletos quienes no cuenten con una tarjeta Banamex.

Como parte del anuncio de su nuevo álbum, Natanael Cano organizó el pasado sábado un juego de búsqueda en CDMX para sus fans más “aprevenidos” al cual llegaron miles de ellos. El juego, que incluyó paradas en lugares emblemáticos de la carrera de Natanael, constaba de pistas con códigos QR que desbloqueaban cada nivel.

El primero en llegar al destino final se llevó un millón de pesos mexicanos (aproximadamente 57.000 dólares), además de conocer la fecha y el nombre de su próximo álbum, recibir entradas para el show en el Estadio GNP Seguros de CDMX y obtener una invitación a un exclusivo listening party, que el mismo artista describe como “la más tumbada experience”.

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