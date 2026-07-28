Harry Styles disfruta de la CDMX antes de sus conciertos | VIDEOS

Harry Styles ya está en México para dar seis conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira Together Together y desde este lunes 27 de julio, el famoso ha sido captado por el público recorriendo la capital del país.

El famoso se presentará frente a 60 mil personas en las diferentes fechas que van del 31 de julio hasta el 10 de agosto. Sus conciertos son unos de los más esperados del año, pues el ex integrante de One Direction es uno de los grandes representantes del pop a nivel internacional.

Captan a Harry Styles en la CDMX

Harry Styles ha sido captado en diferentes momentos desde ayer que se reveló que ya se encontraba en territorio mexicano. Una de las primeras imágenes lo mostraban en una popular taquería.

Las primeras imágenes del artista en el país fueron captadas por una mujer que se encontraba en el mismo restaurante que él. Se trataban de la Taquería Orinoco, una franquicia popular que han visitado otras estrellas de la música como Dua Lipa.

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Una fan compartió cómo se encontró con Harry Styles en la mesa de al lado en una taquería de CDMX



🎥 RRSS#diariocambio #Puebla pic.twitter.com/38WfPMJPaB — Diario Cambio (@Diario_Cambio) July 28, 2026

Al poco rato, se le vio al artista caminando mientras llevaba unos shorts verdes para correr y una sudadera oscura, así como una gorra, mientras estaba acompañado por un guardia de seguridad y una persona más.

El momento encendió la emoción de las fans de Harry Styles, que reaccionaron ilusionadas con la posibilidad de lograr verlo, aunque sea a la distancia, en la Ciudad de México fuera de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

De la nada. Salir del trabajo y encontrarte a Harry Styles caminando en frente de ti en la CDMX 😍😍😍 pic.twitter.com/HgokPf4TRP — Mariana Vera (@iammarianavera) July 28, 2026

El martes, se vio al famoso ahora vestido con unos pantalones holgados grises, una sudadera y una gorra. En todo momento ha sido acompañado por su guardaespaldas, quien no permite que se le acerquen al músico para evitar el acoso o alguna situación desafortunada.

Se espera que en las siguientes semanas podamos ver a Harry Styles en más momentos casuales e incluso corriendo por la ciudad, pues en otras ciudades ha procurado seguir con su ejercicio diario. Las fans han pedido que lo dejen disfrutar de la CDMX con tranquilidad.

Harry está paseando en cdmx 😭

Btw su guardaespaldas no deja que se acerquen, para que no lo acosen pic.twitter.com/OMnwsvLUCu — bellsrry⸆⸉ ★ is seeing harry 💋🪩 (@belfl91) July 28, 2026

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