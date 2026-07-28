Como parte de la cartelera del Palenque de las Fiestas de Octubre 2026, el ambiente festivo de Zapopan se alista para recibir a Grupo Firme, uno de los exponentes más taquilleros de la música de banda y regional mexicano.

Con localidades que van desde zonas generales hasta accesos VIP, los boletos ya se encuentran a la venta y ahora te compartimos todos los detalles para que no te pierdas de las presentaciones de los intérpretes de temas como ‘Ya Supérame’, ‘El Tóxico’ y ‘El amor se su vida’, entre otros temas.

¿Cuándo estará Grupo Firme en el Palenque Fiestas de Octubre 2026?

Grupo Firme se presentará en el Palenque Fiestas de Octubre 2026 en dos fechas, pues se trata de uno de los grupos de regional mexicano más importantes a nivel internacional. Por este motivo, se espera una gran afluencia por quienes no se querrán perder alguna de las presentaciones.

Las dos fechas en las que se presentara son el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el palenque. Los show prometen ser todo un espectáculo y tener una duración considerable, como se acostumbra en este tipo de recintos.

Los precios para ver a la agrupación van de los mil 300 pesos mexicanos en la zona general, hasta los 5 mil 600 pesos en la sección VIP, que es la más cercana al escenario.

VIP: $5,600

Dorada: $4,200

Plateada: $3,000

General: $1,300

Los boletos salieron a la venta desde este lunes 27 de julio. Se pueden adquirir a través de la plataforma Mi Pase y hay puntos de ventas físicos a los que puedes acudir de lunes a viernes de las 10:00 a las 18:00 horas y los sábados de 10:00 a 15:00 horas.

Los puntos de venta son:

Hotel Fiesta Americana “Minerva”: Avenida Aurelio Aceves, número 225, glorieta Minerva, colonia Vallarta Poniente

Tienda Botas Los Potrillos (sucursal Guadalajara): ubicada en la Plaza Tapatía, en la calle Morelos 55-A, colonia Centro.

Tienda Botas Los Potrillos (sucursal Tlaquepaque): se encuentra en la calle Juárez, número 49, colonia Centro, Tlaquepaque.

¿Quieres saber más?

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