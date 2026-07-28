¿Fraude? Critican a Fede Vigevani por ganar la prueba de líder de La Casa de los Famosos México 2026

Critican a Fede Vigevani por ganar la prueba de líder de La Casa de los Famosos México 2026

Fede Vigevani se convirtió en el primer líder de la semana en La Casa de los Famosos México 2026, cosa que desató opiniones divididas, ya que hay que recordar que el influencer no es un participante como el resto, pues está aliado con el público y la producción para hacer bromas.

En ese sentido, sabemos que la participación del creador de contenido está limitada, pero también que por algunas semanas permanecerá sí o sí en el proyecto, para jugar como nadie nunca lo había hecho en el proyecto.

Critican que Fede Vigevani ganara la prueba de líder

La primera prueba del líder de La Casa de los Famosos México 2026 por el liderazgo desató polémica. Y es que Fede Vigevani, Gema Garoa y Moisés Peñaloza se enfrentaron en una dinámica sobre una tornamesa, donde el uruguayo se alzó con la victoria del programa.

Como parte del premio, el famoso recibió la suite de líder que decidió compartir con Karina Torres; también obtuvo inmunidad esta semana y un auto que dijo que quería regalar a su compañera de suite.

A pesar de ser el habitante con más seguidores en redes sociales, su victoria no fue muy bien recibida por el público del reality show, quienes señalaron que no debió haber ganado por no ser un participante como los demás.

“Me encantaría poder regalarle el auto a Karina” 😭 Fede Vigevani le regalará el auto que se ganó en la casa de los famosos a Karina Torres, se nos va a enamorar más la madre OMG #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/e5Kp6Ifx5d — nacho con O (@NachoConO) July 28, 2026

Y es que Fede fue presentado como un cómplice del público, encargado de cumplir misiones asignadas a través del canal oficial de WhatsApp del programa, por lo que el público se cuestionaba si debía o no competir en las pruebas de liderazgo y ganar.

Algunos comentarios fueron:

“Le hubieran puesto La Casa de Fede , ya me tiene harta que lo quieran poner hasta en la sopa”.

“Yo digo que saquen a Fede ya, no tiene caso que esté, y metan a un villano en su lugar”,

“Qué injusto. Es habitante, no participante, así lo dijeron ustedes. ¿Por qué entonces sí juega por el liderazgo y por el carro?”.

“Qué casualidad, ganó el concursante que no es concursante. Quitaron la oportunidad a un finalista de verdad”.

Sin embargo, hay que mencionar que ninguno de los participantes de La Casa de los Famosos México 2026 sabe que Fede Vigevani no es un participante normal del proyecto, por lo que necesita actuar y participar con normalidad para evitar ser descubierto.

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