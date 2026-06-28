¿Qué le pasó a Harry Styles? El motivo por el que se desplomó en pleno escenario

Harry Styles preocupó a millones de fans recientemente, después de haber sufrido un colapso durante uno de sus conciertos de su actual gira, Together Together, donde algunos señalaron que se ahogó o que se desmayó.

No cabe duda que el artista es una de las personalidades más destacadas de la música en la actualidad. Aunque su gira comenzó con fuertes críticas por temas de visibilidad, el músico y su equipo han sabido solucionar las inconformidades del público.

oh my sweet boy 😭 pic.twitter.com/UM0P2ArFUx — lara °❀ HARRY WEEK (@btarrys) June 26, 2026

Ahora, Harry Styles volvió a dar de qué hablar después de que en redes sociales comenzaron a circular diversos videos que mostraban el momento en que el artista bebía agua cuando cayó al suelo y permaneció varios segundos tirado.

Después de varios segundos, finalmente logra incorporarse y hasta corre un poco, mientras que sus fans lo siguen vitoreando y él demuestra que se encuentra bien pese al percance de pocos segundos antes.

¿Por qué Harry Styles se desplomó en pleno concierto?

En un inicio, se relacionó lo ocurrido al ex integrante de One Direction con una ola de calor histórica que azota al Reino Unido, pues esto ocurrió en una de las 12 fechas del famoso en el Wembley Stadium el pasado viernes 26 de junio.

Ese día, Londres atravesaba temperaturas cercanas a los 37 grados Celsius, y el esfuerzo físico del show fue intenso por la amplitud del escenario que lo conforma. Harry llevaba la camisa empapada de sudor y acababa de realizar una secuencia demandante de movimientos antes del accidente.

TMZ reports that Harry Styles collapsing during a recent show was due to a choking scare, not the European heatwave. pic.twitter.com/yBFY0jLW6S — Pop Base (@PopBase) June 28, 2026

El medio TMZ tiene otra versión, pues mencionan que el calor no tuvo que ver, sino que el intérprete de ‘Fine Line’ se estaba atragantando con el agua. Aparentemente, el músico quería hacer un movimiento suyo popular en la gira.

Llamado “whale move” (en español, movimiento de ballena", consiste en lanzar agua por la boca mientras se inclina hacia atrás. Este habría sido el motivo por el que tomó agua, pero al parecer tragó sin querer y fue por este motivo que tropezó y cayó al suelo.

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