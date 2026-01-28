La fiebre por Harry Styles en México no se detiene. Después de agotar en cuestión de horas las primeras cuatro fechas programadas en el Estadio GNP Seguros, OCESA confirmó la apertura de una quinta presentación en la Ciudad de México como parte de la gira mundial Together, Together.

El anuncio desató la emoción de miles de fans que aún tenían la esperanza de tener una oportunidad para ver al cantante británico en vivo.

Harry Styles abre quinta fecha para CDMX: Preventa, venta y precio de boletos

La quinta fecha se suma al calendario de presentaciones ya confirmadas para el 31 de julio, 1, 4 y 7 de agosto de 2026. El nuevo show se celebrará el 8 de agosto de 2026, por lo que Harry Styles compartirá con sus fans una semana completa de espectáculos en la capital mexicana.

El cantante de “Sign of the times” estará acompañado de Jorja Smith, una cantante británica de 28 años que es conocida por fusionar soul y R&B.

Preventa y venta general de boletos

Si deseas comprar tus boletos para el concierto de Harry Styles en CDMX, la preventa exclusiva Banamex ya está disponible a través de Ticketmaster.

Mientras que la venta general inicia a partir del 29 de enero de 2026.Los boletos estarán sujetos a la fila virtual de Ticketmaster, por lo que te recomendamos ingresar con anticipación para asegurar un lugar.

¡Debido a la increíble demanda tenemos 5ta fecha de Harry Styles: Together, Together el 8 de agosto en el Estadio GNP Seguros! ❤️‍🔥#PreventaBanamex: ya disponible

Venta general a partir del 29 de enero pic.twitter.com/hyU9m8ituX — Ocesa Pop (@ocesa_pop) January 28, 2026

Precios de boletos para los conciertos de Harry Styles en CDMX

De acuerdo con OCESA y Ticketmaster, los precios varían según la zona del Estadio GNP Seguros de la CDMX:

Naranja C: $1,091 MXN

General C: $1,463 MXN

Verde C: $2,205 MXN

General A: $2,579 MXN

General B: $2,579 MXN

Naranja B: $2,827 MXN

Verde B: $3,987 MXN

GNP: $4,191 MXN

Pits: $6,547 MXN

Además, se ofrecen paquetes VIP que incluyen acceso preferencial y mercancía exclusiva, con costos superiores a los $6,000 MXN.

Invitada especial

La cantante británica Jorja Smith será la encargada de abrir los conciertos de Harry Styles en México, aportando un toque soul y R&B a los shows.

La intérprete de 28 años ha colaborado con artistas como Drake, Kali Uchis, Stormzy y el productor Preditah. Smith actuó como invitada en el Boy Meets World Tour de Drake en febrero y marzo de 2017, y figuró en dos canciones de su mixtape More Life (2017).

En diciembre de 2017 se convirtió en la primera artista independiente en ser nominada, y por lo tanto la primera en ganar el Brit Critics’ Choice Award.