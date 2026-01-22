El fenómeno mundial del pop, Harry Styles, regresa a México con su nueva gira Together, Together y los fans no caben de la emoción. Además, traerá a una invitada especial.

El cantante británico, reconocido por su estilo único y su capacidad de conectar con audiencias de todas las edades, se presentará en la Ciudad de México dentro de pocos meses. Si quieres asegurar tu lugar en un show que promete ser único, aquí te contamos cuándo será la preventa y la venta de boletos para los conciertos.

Harry Styles en México: Fechas, preventa y venta de boletos para los conciertos

La noticia del regreso de Harry Styles a México fue confirmada por Ocesa, empresa líder en la organización de conciertos en el país. Esta mañana se anunciaron oficialmente las fechas y el proceso de venta de boletos para los conciertos del británico en la capital azteca.

Además, en la cuenta oficial de YouTube del artista se publicó un video estilo noticiero de televisión, donde dan la información sobre la gira de última hora.

Fechas de los conciertos de Harry Styles en México

El cantante y compositor Harry Styles se presentará en la Ciudad de México los días 31 de julio y 1 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más importantes de la localidad.

Preventa y venta de boletos para los conciertos

Los boletos para los dos conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México estarán disponibles en dos fases. La preventa exclusiva para clientes Banamex se llevará a cabo el 28 de enero a las 11:00 am, una oportunidad especial para quienes cuentan con tarjeta de este banco, pues podrán pagar a 3 meses sin intereses.

Posteriormente, la venta general iniciará el 29 de enero a las 11:00 am, la cual estará abierta para todo el público a través de los sitios web oficiales de Ticketmaster y Ocesa. Se recomienda a los fans estar atentos y preparados, ya que la alta demanda podría hacer que las entradas se agoten rápidamente.

El precio de los boletos aún no se ha dado a conocer, pero se espera que en los próximos días la boletera brinde más información al respecto.

Jorja Smith será la invitada especial de Harry Styles

Como parte de esta experiencia única, los conciertos de Harry Styles contarán con la participación especial de Jorja Smith, la talentosa cantante británica de R&B y soul. Su voz y estilo complementan perfectamente la propuesta artística del intérprete de “Sweet Creature”.

Los shows son una cita imperdible para los amantes de la música pop y contemporánea. Alista tus ahorros.