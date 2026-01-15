Harry Styles confirma nuevo álbum: Fecha de lanzamiento, cómo comprar, ediciones, gira...

El cantante británico Harry Styles anunció oficialmente el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, titulado Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

La noticia fue revelada por el propio intérprete este jueves 15 de enero, a través de sus redes sociales, donde compartió la portada y detalles de esta nueva etapa musical. Aquí te contamos cómo puedes comprar el álbum y las ediciones disponibles que preparó el famoso para sus fans en este regreso.

Harry Styles confirma nuevo álbum: Fecha de lanzamiento, cómo comprar, ediciones...

El álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally de Harry Styles estará disponible a partir del 6 de marzo de 2026. Las preventas ya se encuentran abiertas en el sitio web oficial del cantante británico.

Harry Styles confirma nuevo álbum ı Foto: IG harrystyles

Los precios varían según la versión que se desee comprar, pero, en general, el costo va de entre los 22 y 50 dólares.

Sin embargo, las ediciones especiales alcanzan cifras más altas. El Box Set con camiseta cuesta alrededor de 57 dólares, y el Limited Edition Camera + CD Box Set llega a los 127 dólares.

Algunas versiones del nuevo álbum de Harry Styles se encuentran agotadas, por lo que se recomienda a los fans acceder lo antes posible a la página oficial del exintegrante de One Direction para conseguir su paquete.

Ediciones disponibles del nuevo álbum de Harry Styles

Harry Styles preparó múltiples formatos del álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally para sus seguidores:

CD estándar

Vinilo negro

Vinilo plateado con glitter

Cassette

Limited Edition Kiss Vinyl

Casebook CD

Smoke Machine Vinyl

Las ediciones limitadas incluyen un photobook exclusivo y un libro con las letras de las canciones. El tamaño del material varía según el formato, por ejemplo, los vinilos cuentan con un libro de 12 páginas, mientras que el del CD limitado tiene 32 páginas.

¿Habrá gira mundial de Kiss All The Time. Disco, Occasionally de Harry Styles?

Kiss All The Time. Disco, Occasionally contará con 12 canciones, el álbum marca el regreso de Harry Styles tras el éxito de Harry’s House, con el que ganó tres premios Grammy.

Se espera que este nuevo material sea estilo disco pop con tintes retro, inspirado en la estética de los años setenta. Este trabajo, según especulaciones en redes sociales, sería muy parecido a su álbum anterior.

Aunque el anuncio del cantante británico no incluyó detalles sobre una gira, fuentes cercanas al equipo de Harry Styles han señalado a algunos medios que se está evaluando un tour internacional para finales de 2026.

Kiss All The Time. Disco, Occasionally World Tour podría recorrer América, incluyendo México, Europa y Asia. Sólo queda esperar para saber si esto se hará realidad.