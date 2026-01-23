Este sería el mapa del concierto de Harry Styles en México 2026

El cantante británico Harry Styles sorprendió a sus seguidores al anunciar dos conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira mundial Together Together 2026.

A pocos días de que inicie la preventa de boletos, millones de personas esperan con ansias conocer el mapa oficial del evento en el Estadio GNP Seguros, pues así podrán elegir el mejor asiento y vivir una noche increíble. En La Razón te contamos cuál podría ser la distribución de zonas para el show y qué ventajas tienen.

Hasta el momento se sabe que el escenario del concierto de Harry Styles en México contará con cuatro zonas de pits que llevan nombres distintivos: Circle, Disco, Square y Kiss. Estas áreas estarán más próximas al artista y se espera que sean las más codiciadas por los fans.

Además, se habilitarán tres zonas generales: General A, General B y General C, que se acomodarán conforme el público vaya llegando.

En cuanto a las gradas, se contemplan cinco secciones principales: Verde B, Naranja B, Verde C y Naranja C, todas tendrían visibilidad adecuada hacia el escenario. De esta manera, incluso quienes se ubiquen en la General C podrán disfrutar de una buena vista del espectáculo.

Este mapa coincide con el que publicó Ticketmaster en su sitio web oficial. Sin embargo, la empresa asegura que dicha imagen del inmueble sólo es para fines ilustrativos, por lo que te recomendamos mantenerte al pendiente de cualquier cambio o anuncio que haga la boletera y el artista británico.

Mapa publicado por Ticketmaster para el concierto de Harry Styles en México ı Foto: Ticketmaster

Preventa y venta general de boletos

Hasta el momento, los precios oficiales del concierto de Harry Styles para México no han sido revelados. Sin embargo, en otras ciudades de la gira los boletos han oscilado entre mil 200 y 4 mil 000 pesos mexicanos, dependiendo de la sección que elijas.

La preventa en Ticketmaster está programada sólo para los tarjetahabientes de Banamex el miércoles 28 de enero a las 11:00 horas (hora del centro de México). Si eliges esta opción recuerda que los boletos deberán adquirirse únicamente con tarjeta de crédito o débito Banamex.

Mientras tanto, la venta general comenzará el jueves 29 de enero a la misma hora. Te sugerimos tener a la mano tu método de pago y una buena señal de Internet para evitar contratiempos.

Harry Styles ofrecerá 50 conciertos como parte del Together, Together 2026 en ciudades como Nueva York, Londres, Ámsterdam, Ciudad de México, São Paulo, Melbourne y Sidney.