Mueren 11 personas tras desplome de avioneta de paracaidismo en el noreste de Francia

Al menos 11 personas murieron este domingo luego de que una avioneta utilizada para saltos en paracaídas se desplomara en la localidad de Tomblaine, en las afueras de Nancy, en el noreste de Francia, informaron autoridades locales y agencias internacionales.
El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, pocos instantes después de que la aeronave despegara del aeródromo de Nancy-Essey.
De acuerdo con el prefecto de la región de Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy, el aparato sufrió una avería y cayó casi en vertical en una zona próxima a viviendas y un centro comercial.
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Entre las víctimas se encuentran el piloto, cinco instructores de paracaidismo y cinco personas que realizarían saltos en tándem, modalidad en la que un instructor acompaña a un participante sin experiencia durante el descenso.
Asimismo, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas en tierra, pese a que el impacto ocurrió en un área urbanizada.
Séguy advirtió que, de haberse producido unos metros más adelante, el siniestro pudo haber provocado daños mayores y afectaciones a la población.
Causas del accidente, aún bajo investigación
Datos de plataformas de seguimiento aéreo, citados por agencias internacionales, indican que la aeronave se inclinó hacia la izquierda poco después del despegue y se estrelló menos de un minuto después.
Diversos sitios especializados identificaron el aparato como una Pilatus PC-6 monomotor, modelo utilizado para el transporte de pasajeros, carga y operaciones de paracaidismo.
Por otra parte, la Prefectura de Meurthe y Mosela activó el Centro de Operaciones Departamental para coordinar la atención de la emergencia, mientras que el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, se trasladó a la zona del accidente.
Los servicios de rescate, bomberos, policías y equipos médicos acudieron de inmediato al lugar. Además, se habilitó apoyo psicológico para familiares, amigos y testigos, algunos de los cuales presenciaron la caída de la aeronave desde las inmediaciones del aeródromo.
La policía acordonó el área del siniestro y solicitó a la población evitar el acceso a la zona para facilitar las labores de emergencia.
Hasta el momento, las autoridades francesas mantienen abierta la investigación para determinar las causas del accidente.
Con información de Reuters, Europa Press y Associated Press.
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