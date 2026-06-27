Explota pipa sobre la carretera México - Zacatepec, en Texcoco; reportan 2 muertos | VIDEO

Explosión de pipa, en los límites de Texcoco, Edomex, habría dejado dos personas muertas, según reportes.

Una pipa cargada con gas LP explotó la mañana de este sábado sobre la carretera México - Zacatepec, en los límites entre los municipios mexiquenses de Texcoco y Tepetlaoxtoc, lo que habría dejado al menos dos personas muertas y una lesionada, según reportes.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas de este sábado, cuando la pipa volcó, cayó a un barranco y explotó.

⚠️Personal de Protección Civil del Edomex atiende siniestro tras explosión de pipa de gas en la carretera México–Zacatepec.



Ocurrió a la altura de Santa Inés, en los límites de Texcoco y Tepetlaoxtoc. pic.twitter.com/QF3e9UhFE7 — Azucena Uresti (@azucenau) June 27, 2026

Lo anterior provocó una enorme columna de fuego y humo y, a su vez, provocó el incendio de un establecimiento de comida llamado “Las Cazuelitas”, que se encontraba a pocos metros del incidente.

De acuerdo con reportes, de manera preliminar se reporta que dos personas fallecieron y que al menos una mujer resultó lesionada. No obstante, autoridades no han confirmado estos hechos.

⭕️🚨|| Una pipa cargada con gas LP explotó sobre la carretera #Texcoco-#Calpulalpan, a la altura de Santa Inés dejando un saldo preliminar de dos personas muertas y una mujer lesionada.

El estallido provocó además el incendio de un establecimiento de comida llamado "Las… pic.twitter.com/FElXw03vfs — Punto por punto (@puntoporpuntomx) June 27, 2026

Por otro lado, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México informó que tomó conocimiento de los hechos y acudió al lugar para atender el siniestro.

En el operativo de seguridad desplegado en el lugar del accidente participaron elementos de los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, urgió a los usuarios de la autopista tomar precauciones y no acercarse al sitio del accidente.

🚨 ¡#Precaución en el Arco Norte!



⚠️ Se registra la #explosión de una #pipa de #gas #LP a la altura del km 182+500, dirección #Puebla (tramo Calpulalpan–Sanctórum). De manera preliminar, se habla de que 2 personas habrían perdido la vida.



🚑🚒 #ArcoNorte #PrecauciónVial… pic.twitter.com/kTHUrdgUQj — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) June 27, 2026

“Personal de esta coordinación, junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, atiende un incidente que involucra una pipa de gas en la carretera México–Zacatepec, a la altura de Santa Inés, en los límites de Texcoco y Tepetlaoxtoc”, escribió Protección Civil del Estado de México en X.

“Debido a las labores de atención y mitigación del riesgo, se recomienda evitar la zona y utilizar vías alternas hasta nuevo aviso. Asimismo, se exhorta a la población a permitir el paso de los vehículos de emergencia, no acercarse al sitio del incidente y mantenerse informada a través de los canales oficiales”, abundó.

⚠️ Aviso a la población



Personal de esta coordinación, junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, atiende un incidente que involucra una pipa de gas en la carretera México–Zacatepec, a la altura de Santa Inés, en los límites de Texcoco y Tepetlaoxtoc. pic.twitter.com/O2DCvlLR2t — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) June 27, 2026

No obstante, Protección Civil no confirmó si hubo decesos por estos hechos.

En las fotografías compartidas por usuarios de redes sociales, medios locales y la misma Protección Civil, se observa el dispositivo de seguridad desplegado en el lugar del accidente, en el que se incluyen bomberos, policías, ambulancias y otros equipos de seguridad.

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