Estalla coche en Escuinapa, Sinaloa

LA VIOLENTA explosión de un auto en la carretera libre que conduce a la entrada principal municipal sacudió ayer a Escuinapa, Sinaloa, y provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y emergencia, además de generar preocupación entre los habitantes de la zona debido a la magnitud del estallido.

De acuerdo con testigos, la explosión, que ocurrió por la madrugada, generó una fuerte onda expansiva que habría alcanzado varios metros a la redonda, lo que ocasionó momentos de tensión.

La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa confirmó que durante la madrugada se registró el hecho de seguridad en Escuinapa, donde personal del Grupo Interinstitucional halló un vehículo siniestrado y daños materiales en una tienda de conveniencia.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado que haya víctimas; sin embargo, sí se confirmó la existencia de daños materiales en un negocio.

El ataque ocurrió horas después y a unos 500 metros de la gasolinera donde el lunes pasado fueron asesinados una adolescente de 14 años y su tío, que iban al hospital por picadura de alacrán a la menor y que aparentemente pasaron por la zona de un enfrentamiento entre civiles armados.