Tráiler vuelca en la carretera México - Toluca y genera filas de 2.5 kilómetros.

Un tráiler volcó en la carretera federal México - Toluca este lunes, lo que provocó severas afectaciones a la circulación con dirección a la capital mexiquense, específicamente en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

El incidente vial generó un tránsito vehicular de 2.5 kilómetros en la vía libre, por lo que las autoridades locales pidieron a los conductores a tomar rutas alternas para evitar la zona congestionada.

Servicios de emergencia acuden para atender el accidente

El Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Calidad (C5) del Estado de México reportó que el percance vial ocurrió a la altura de una gasolinera de la franquicia G500.

Ante la emergencia provocada por el accidente vial en el municipio de Ocoyoacac, diversas corporaciones de servicios de emergencia acudieron inmediatamente al sitio para laborar en las tareas de remoción de escombros y atención del accidente.

Las autoridades del C5 del Estado de México emitieron un reporte vial para alertar a la ciudadanía sobre las complicaciones de tránsito en la carretera federal México - Toluca.

⚠️#ReporteVial || Ocoyoacac



🚨 Se registra asentamiento vial de 2.5 kilómetros en la carretera Libre México-Toluca, municipio de #Ocoyoacac, a la altura de la gasolinera G500, derivado de un #AccidenteVial. 💥



🚑 Servicios de emergencia ya laboran en el sitio.



Te recomendamos… pic.twitter.com/e0iuI03eE1 — C5 Estado de México (@C5Edomex) June 22, 2026

Piden utilizar vías alternas a la carretera federal México - Toluca

La dependencia subrayó la necesidad de utilizar vías alternas, debido a la importante fila de automóviles detenidos en la zona afectada.

De igual manera, el organismo reiteró a la población civil la disponibilidad permanente de la línea telefónica de emergencias 911 ante cualquier situación de riesgo o imprevisto derivado del accidente vial en Ocoyoacac.

Los servicios de emergencia se mantienen activos realizando las maniobras necesarias en la infraestructura de la vía libre.

Para viajar entre la Ciudad de México y Toluca evitando la Carretera Federal, las principales opciones disponibles (tanto de cuota como libres) son las siguientes:

Autopista México - Toluca (Vía de Cuota)

Vía Naucalpan - Toluca (Carretera Libre / Vía Corta)

Autopista Chamapa - Lechería / Naucalpan - Toluca

Vía Tenango del Valle / Tianguistenco (Carretera Santa Martha - Ocuilan)

Así se ve el accidente en la carretera México - Toluca

Las imágenes capturadas en el lugar de los hechos muestran el impacto de la volcadura del tráiler contra las estructuras de concreto de la vialidad, tal como se aprecia en las imágenes compartidas en las redes sociales.

En los registros visuales se puede observar la cabina de color rojo del tráiler severamente dañada y separada de su eje, así como una gran cantidad de cajas y mercancía esparcidas sobre el asfalto.

Asimismo, las imágenes documentan que los restos de la pesada unidad bloquearon carriles de la carretera federal México - Toluca, mientras que elementos de auxilio colocaron conos de señalización para resguardar el área de trabajo y prevenir incidentes adicionales.

Las maniobras de los servicios de emergencia continúan en desarrollo bajo la supervisión de las autoridades mexiquenses.

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JVR