Este es el lugar exacto de la explosión de cuatro pipas en Tepeaca, Puebla

Una fuerte explosión registrada en el municipio de Tepeaca, Puebla, movilizó a cuerpos de emergencia y obligó a la evacuación de miles de personas luego de que al menos cuatro pipas de gas LP estallaran dentro de un inmueble utilizado presuntamente para el resguardo de este tipo de unidades.

El incidente ocurrió en la colonia San Juan Negrete, donde una enorme columna de humo fue visible desde distintos puntos de la región. Habitantes de la zona difundieron en redes sociales videos e imágenes que muestran el momento en que las llamas crecieron y posteriormente se registraban explosiones de gran intensidad.

Las autoridades estatales activaron protocolos de emergencia para proteger a la población cercana y evitar mayores riesgos debido a la presencia de combustible en el lugar.

⭕ Explotan cuatro cisternas de gas LP en Tepeaca



Una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia y Protección Civil se registró en la colonia San Juan Negrete, perteneciente al municipio de Tepeaca, Puebla, tras reportarse la violenta explosión de cuatro cisternas cargadas… pic.twitter.com/oVFOocmg0c — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 4, 2026

¿Dónde ocurrió exactamente la explosión en Tepeaca?

De acuerdo con información de Protección Civil, el siniestro se registró en un inmueble destinado al almacenamiento de pipas de gas LP ubicado en la prolongación Cuauhtémoc s/n, colonia San Juan Negrete, en el municipio de Tepeaca, Puebla.

Las autoridades informaron que dentro del predio también existe una segunda bodega donde se resguardan más unidades y contenedores relacionados con la distribución de gas. El manejo y aseguramiento de esos equipos quedará bajo responsabilidad de las instancias competentes una vez controlada la emergencia.

La ubicación generó preocupación debido a la cercanía con zonas habitacionales, centros educativos y servicios de salud, lo que obligó a una rápida respuesta de los cuerpos de auxilio.

Prolongación Cuauhtémoc s/n, colonia San Juan Negrete ı Foto: Street View Google

Evacúan hospital, escuelas y viviendas cercanas

Como medida preventiva, Protección Civil estatal informó que aproximadamente 2 mil personas fueron evacuadas de manera temporal.

Entre los inmuebles desalojados se encuentran el Hospital General de Tepeaca, la Preparatoria “2 de Octubre”, el Centro Escolar “Miguel Negrete Novoa” y diversas viviendas localizadas en los alrededores de la colonia afectada.

Videos grabados por estudiantes y vecinos muestran cómo profesores, personal escolar y autoridades coordinaban la salida ordenada de alumnos para alejarlos de la zona de riesgo.

Las imágenes difundidas en redes sociales también captaron a decenas de habitantes alejándose del lugar tras escuchar las detonaciones.

Hasta el momento, las autoridades mantienen vigilancia permanente en la zona mientras continúan las labores de evaluación de daños y control de riesgos derivados del almacenamiento de gas LP.

🚨Explotan 4 pipas de gas en Tepeaca, Puebla



La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla confirmó que ocurrió en un sitio donde se almacenaban estos autotanques.



Por ahora, no se reportan lesionados.



De acuerdo con medios locales, trasciende que serían… pic.twitter.com/5PRSUEd6mx — Azucena Uresti (@azucenau) June 4, 2026

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