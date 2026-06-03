Puebla se posiciona como potencia cafetalera y alista el CONCAFÉ 2026

Esto es lo que habrá en la expo

El gobierno del Puebla anunció la celebración de la Gran Convención Nacional del Café Puebla 2026, que se llevará a cabo del 11 al 14 de junio en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Puebla.

El evento reunirá a más de 30 mil visitantes vinculados a todos los eslabones de la cadena productiva del café, consolidando a Puebla como referente nacional e internacional de la cafeticultura.

Durante la conferencia de prensa, la Secretaria de Agricultura, Ana Laura Altamirano, detalló que Puebla cuenta actualmente con más de 71 mil hectáreas cultivadas de café, con una producción superior a las 225 mil toneladas de café cereza, de las manos de 47 mil productoras y productores, de los cuales el 70 por ciento pertenecen a pueblos originarios.

Puebla lidera la productividad cafetalera nacional ı Foto: Cortesía

El estado logró incrementar su producción cafetalera en un 60 por ciento entre 2019 y 2025, posicionándose como primer lugar a nivel nacional en productividad, con rendimientos de hasta 17 quintales por hectárea.

Este avance es resultado del Programa de Innovación y Sostenibilidad de la Cafeticultura, que en 2025 implicó una inversión de 120 millones de pesos, beneficiando a más de 12 mil productoras y productores.

¿Qué habrá en CONCAFÉ 2026?

Durante el CONCAFÉ se realizarán foros temáticos, talleres especializados, el Campeonato Nacional de Baristas, el certamen Calidad en Taza, exposición de maquinaria, cafeterías de especialidad, la tradicional Carrera del Café, así como muestras gastronómicas. Estados cafetaleros invitados también compartirán lo mejor de su cultura del café.

Productoras y productores compartieron sus experiencias de crecimiento y el impacto de este tipo de eventos en la visibilización y comercialización del café poblano, tanto a nivel nacional como internacional, Agradeciendo el apoyo del gobierno estatal y la importancia de que Puebla siga siendo un referente cafetalero de clase mundial.

Puebla se prepara para CONCAFÉ 2026 ı Foto: Cortesía

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