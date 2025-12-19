De la mano de Nescafé

Cinco maneras deliciosas de transformar tus fiestas con café: recetas, cócteles y trucos para darle un giro especial a tu mesa

El café convierte la Navidad y el Año Nuevo en algo memorable, pues da un giro especial a las noches de sobremesas largas, con su aroma, calidez y versatilidad

Cinco maneras deliciosas de transformar tus fiestas con café: recetas, cócteles y trucos para darle un giro especial a tu mesa.
Cinco maneras deliciosas de transformar tus fiestas con café: recetas, cócteles y trucos para darle un giro especial a tu mesa. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

El café tiene esa magia que convierte cualquier momento en algo memorable, una experiencia que conecta y que es única. Su aroma, su calidez y su versatilidad lo hacen perfecto para esta temporada, cuando las cocinas se llenan de familia, sobremesas largas y ganas de sorprender.

Aquí te compartimos cinco maneras creativas y deliciosas de usar café en tus recetas si celebrarás algo así como el Thankksgiving, el fin de año o simplemente para lucir tus talentos de barista: desde postres y bebidas frías, hasta cócteles y pequeños trucos de cocina que elevan cualquier plato.

POSTRES QUE ABRAZAN: TIRAMISÚ EXPRÉS, MOUSSE Y DULCES CON CARÁCTER. El café potencia sabores, da profundidad y añade un toque elegante a cualquier postre.

TE RECOMENDAMOS:
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el cobro del adeudo fiscal a Grupo Salinas responde a un proceso legal, jurídico y administrativo tras el fallo de la Suprema Corte.
Informa Gobierno federal

Grupo Salinas deberá pagar 51 mmdp en 2026; podrá alcanzar descuento de hasta 39%

Tiramisú exprés. Prepara una mezcla de café fuerte, humedece algún pan o galleta y arma capas con mascarpone, crema batida y cacao. Es sencillo, rápido y perfecto para una cena de invierno.

Mousse frío de café. Incorpora café soluble a tu receta tradicional de mousse. Añade una pizca de canela o cardamomo para un toque festivo. Tip dulce: un chorrito de café en tus brownies o galletas de chocolate intensifica el sabor sin dominarlo.

Bebidas frías irresistibles: frappés, lattes helados y postres en vaso. Sí, incluso en invierno las bebidas frías tienen su encanto, especialmente para quienes prefieren algo ligero después de una comida abundante.

Frappé cremoso. Licúa leche, hielo, azúcar y café soluble o café frío de cafetera. Puedes agregar vainilla, cacao o menta para hacerlo más navideño.

Latte helado casero. Mezcla leche fría con café fuerte (o concentrado frío) y sirve con hielo. Es refrescante y perfecto para quienes disfrutan sabores suaves.

CÓCTELES CON CAFÉ: EL BRINDIS INESPERADO. Los licores especiados y cremosos combinan maravillosamente con el café. Son ideales para cerrar una reunión o brindar por el nuevo año.

Carajillo de temporada. Combina café cargado con licor dulce o especiado. Agrégale hielo y una cáscara de naranja flameada para un toque aromático.

Martini de café. Une café fuerte, vodka y un licor de café. Agita y sirve en copa fría. Es sofisticado y sorprendentemente fácil de preparar.

Detalles que elevan cualquier receta. A veces, un toque sutil cambia toda la experiencia.

  • Agrega café a tu chocolate caliente para una versión mocha más profunda.
  • Haz hielos de café para bebidas frías (no se diluyen al derretirse).
  • Usa café en polvo como topping sobre helado o crema batida.
  • Combina café con especias como nuez moscada, jengibre o clavo para recetas decembrinas.
  • Un chorrito de café en masas de pastel o panqué intensifica aromas.
El café tiene esa magia que convierte cualquier momento en algo memorable, una experiencia que conecta y que es única.
El café tiene esa magia que convierte cualquier momento en algo memorable, una experiencia que conecta y que es única. ı Foto: Especial.

El café no es solo una bebida: es un hilo conductor entre recetas, sobremesas y conversaciones. Esta temporada, úsalo para sorprender, experimentar y llenar tu casa de aromas que abrazan. Porque las fiestas saben mejor cuando la cocina se convierte en un espacio para crear, compartir y disfrutar.

Recuerda que con Nescafé puedes encontrar el match perfecto para tus recetas, NESCAFÉ® Clásico, NESCAFÉ® Taster’s Choice, NESCAFÉ® ICE, NESCAFÉ® Reserva, o cualquier otra versión.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Logo de YouTube.
¡No eras tú!

YouTube se cae HOY 19 de diciembre en México y otros países