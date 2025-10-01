¡Del campo a tu taza! El Café, una bebida que impulsa la economía y la cultura en México

Esto es todo lo que hay detrás para que disfrutes de un café en tu casa

El café es mucho más que una bebida: es parte de la cultura, la tradición y la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una fecha que busca reconocer el valor de esta industria y a quienes la hacen posible, desde los productores en el campo hasta las empresas que acercan esta bebida a nuestras mesas.

Durante el evento “¿Sabes cómo llega el café a tu taza?”, la directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación, Roxana Núñez, habló sobre la importancia de la industria en México y la cantidad de trabajos que da este rubro

“Todo lo que es la industria del café es muy importante, pues genera más de 500 mil empleos en lo que se refiere a los productores, pero en las cafeterías como lo es el Café Finca Santa Veracruz y muchas otras, hay alrededor de 80 mil y generan un promedio de 320 mil empleos, estamos hablando de una industria que si lo conjugas es casi un millón de empleos los que generan”, dijo en entrevista con La Razón.

Para disfrutar de una taza de café hay toda una industria detrás ı Foto: Diana Feliciano

Además, comentó que los productores de café se encuentran distribuidos en 15 estados, y que el papel de las empresas en apoyo a las y los productores, especialmente en zonas marginadas, es fundamental para promover el comercio justo.

De la cosecha al consumo

Expertos de la industria, como Alfonso Iñarra y Ray Álvarez de Café Finca Santa Veracruz, detallaron el proceso desde el cultivo del grano hasta que llega a la taza, destacando la calidad del café mexicano, especialmente el tipo Arábica.

El director de Operaciones de Café Finca Santa Veracruz, Alfonso Iñarra, habló para La Razón sobre cómo comenzó este modelo de negocio: “El negocio comenzó en 1996, pensando en el modelo de negocios de cafeterías o barras de café. Hicimos unos módulos para ubicarlos en las estaciones del metro cosa que nunca se logró, entonces mejor los comenzamos a ubicar en corporativos y escuelas, lo cual nos dio muy buen resultado y a partir de ese momento lanzamos las franquicias, que fue lo que nos catapultó para tener una expansión grande en México”.

Consejo de la Comunicación da cifras sobre empleo en la industria del café ı Foto: Diana Feliciano

Comentó que la producción del café inicia desde el cultivo, cuidados y cosecha de la flor llamada Cereza, donde salen los granos de café, dejándolos secar, para pasar al proceso de quitarle la cascarilla y así obtener el café verde, donde se determina por tamaño y se realiza al tostado del producto.

¿Cuántos tipos de tostado de café existen?

Ray Álvarez, Jefe del Departamento de Capacitación a Nivel Nacional de Café Finca Santa Veracruz, compartió los tipos de tostado que manejan.

“Los cuatro tipos de café que manejamos en nuestra tienda es primeramente el café verde o café oro, es el que como tal que se utiliza para hacer los diferentes tostados, este café obviamente ya ha pasado por un proceso donde normalmente viene como de una cereza por qué es color rojo, de una salen dos granitos de café, que se ponen a secar para empezar a realizar el tostado. Nosotros manejamos una mezcla que es 50 por ciento claro y 50 por ciento oscuro”, explicó.