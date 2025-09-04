Gobierno lanza su propia línea de Café Bienestar

Con costos que no superarán los 110 pesos por frasco, el Gobierno federal presentó ayer el Café Bienestar, el cual será puesto a la venta en las Tiendas Bienestar y que corresponde a cosechas de más de seis mil productores nacionales.

La presentación fue hecha durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que se trata de un producto soluble que sólo contendrá café y ningún otro componente, como el que actualmente comercializan otras marcas, pero que, además, representa un apoyo para los productores mexicanos.

“Es un programa muy bonito. Y además, es 100 por ciento café. No vamos a decir otras marcas, pero si ustedes leen el contenido de otras marcas, no son 100 por ciento café, tienen muchas otras cosas, muchos incluso tienen azúcares. Entonces, presentamos Café del Bienestar, comercio justo para beneficio del pueblo de México”, dijo.

La titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, detalló que para este inicio del programa se trabajó con seis mil 646 productores de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero, en el que se involucaron comunidades mixes, mixtecas, nahuas, popolucas, tlapanecas y totonacas en 72 municipios con 465 localidades. A la fecha, van 913.5 toneladas, que implicaron una inversión de 59.4 millones de pesos.

Enfatizó que 55 por ciento del café proviene de la región de La Montaña, en Guerrero, donde seis de cada 10 productores son mujeres. Agregó que de las 40 mil hectáreas cafetaleras en esta zona, se pudo incidir desde el Gobierno en 16 mil.

En cuanto a costos, habrá dos presentaciones, una de 50 gramos que costará 35 pesos y otra de 205 gramos por 110 pesos.

Aclaró que por ahora no se cuenta con una planta, pero por instrucción presidencial ya se trabaja en ello.