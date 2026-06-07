Alertan posible colapso de puente en en Cuautitlán Izcalli | VIDEO

Durante esta semana se han registraron lluvias con intensidad fuerte, ligera y mediana en el Estado de México, y debido a esto usuarios reportaron en redes sociales que se hizo evidente una filtración de agua en un puente vehicular ubicado en Cuautitlán Izcalli.

Por medio de un breve video, los vecinos de la zona informaron que una grieta en un puente vehicular presentó filtraciones de agua el día jueves 4 de junio, lo que alertó un riesgo para quienes utilizan el Circuito Exterior Mexiquense para trasladarse.

Esta fractura es visible en el Puente vehicular de Tepalcapa, que es el que se encuentra conectando la autopista México-Querétaro con el Circuito Exterior Mexiquense.

Puente con riesgo de colapso en Cuautitlán Izcalli

Ante la preocupación de las personas que utilizan el puente vehicular de Tepalcapa, el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli informó que elementos de Protección Civil, autoridades estatales y la Guardia Nacional acudieron al lugar.

Informaron que luego de que la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo del Estado de México realizara una revisión determinaron que “no existe riesgo de colapso inminente.”

Sin embargo, realizarán trabajos de mantenimiento preventivo con la finalidad de reforzar la seguridad de la vialidad que funciona para el traslado de muchas personas diariamente.

Autoridades realizando inspección del Puente de Tepalcapa ı Foto: Redes Sociales

Pese a que las autoridades determinaron que no existe un riesgo de colapso, algunos usuarios han apuntado que esta fractura es visible desde el 2021, mientras que otros apuntan que se requiere realizar mayor investigación.

Durante estos días las autoridades del municipio han reportado los trabajos que se han realizado durante esta temporada de lluvias, incluyendo la colocación de 400 costales en una unidad habitacional.

Ante las fuertes lluvias, la Comisión del Agua del Estado de México realizó “labores de limpieza y retiro de basura acumulada en las rejillas de la Presa El Ángulo” con el apoyo de una excavadora de brazo largo.

🚜👷🏻‍♂️ Personal de la #CAEM continúa con las labores de limpieza y retiro de basura acumulada en las rejillas de la Presa El Ángulo, en el municipio de #CuautitlánIzcalli, con apoyo de una excavadora de brazo largo, derivado de las lluvias registradas la noche de ayer. pic.twitter.com/czwiSuD25e — Comisión del Agua del Estado de México (@CAEM_EDOMEX) June 7, 2026

Además, realizaron la supervisión del cárcamo Valle de las Flores, con la finalidad de vigilar el funcionamiento y mantenimiento del vaso regulador del Circuito Exterior Mexiquense, para determinar que esta infraestructura no presente incidencias o afectaciones que puedan poner en riesgo a la población

Asimismo, realizaron la instalación de barreras de concreto en los puntos altos de La Quebrada, con la finalidad de “reducir el riesgo de escurrimiento pluvial y de residuos hacia la zona de Santa María de Guadalupe La Quebrada.”

🌧️⚠️ Prevengamos inundaciones.

Durante la temporada de lluvias se intensifican trabajos de limpieza y mantenimiento en redes pluviales.



Recoge la basura afuera de tu casa, ayúdanos a reducir riesgos y protege tu comunidad. pic.twitter.com/nms58aljpp — Comisión del Agua del Estado de México (@CAEM_EDOMEX) June 7, 2026

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