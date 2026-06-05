Detienen a 2 por robo de relojes de alta gama tras salida de carga del AIFA

Autoridades federales y del Estado de México detuvieron en Huehuetoca a Carlos “N” y José Alberto “N”, señalados por su posible relación con el robo de un vehículo y relojes de alta gama ocurrido el 25 de mayo en Ecatepec, tras la salida de dos unidades del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La captura derivó de trabajos de investigación realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con las indagatorias, los dos detenidos habrían participado como conductores de las unidades robadas durante el asalto registrado sobre el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Tecámac.

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El robo ocurrió pocos minutos después de que el cargamento salió de la aduana del AIFA, cuando un comando armado interceptó las unidades que transportaban relojes de alta gama.

Agentes ministeriales mantienen abiertas las investigaciones para identificar y detener al resto de las personas involucradas en el caso.

Como resultado de trabajos de investigación, elementos de @SSPCMexico, @SS_Edomex y @FiscaliaEdomex detuvieron en #Huehuetoca a Carlos “N” y José Alberto “N”, relacionados en el robo de un vehículo y relojes de alta gama, ocurrido el pasado 25 de mayo en #Ecatepec, cuando… pic.twitter.com/frLOKNESoQ — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 5, 2026

De acuerdo con información de las autoridades, los trabajos de inteligencia incluyeron el análisis de cámaras de videovigilancia, seguimientos de campo y la recopilación de diversos indicios que permitieron establecer la posible participación de los ahora detenidos en los hechos.

Las pesquisas señalan que el grupo delictivo habría actuado de manera coordinada para interceptar el traslado de la mercancía, aprovechando el trayecto de las unidades una vez que abandonaron las instalaciones aeroportuarias. Tras el asalto, los responsables se dieron a la fuga con los vehículos y el cargamento.

Como resultado de las investigaciones, los agentes ubicaron a los sospechosos en el municipio de Huehuetoca, donde se ejecutaron las acciones operativas que derivaron en su captura. Posteriormente fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.

Fuentes de seguridad indicaron que las investigaciones continúan para determinar si existió información previa sobre la ruta del traslado y para establecer la posible participación de más personas en la planeación y ejecución del robo. Asimismo, se busca recuperar la totalidad de la mercancía sustraída.

La SSPC destacó que la detención fue resultado de la coordinación entre autoridades federales y estatales, así como de las labores de inteligencia desarrolladas después de la denuncia presentada por los afectados. Mientras tanto, la Fiscalía mexiquense mantiene abiertas diversas líneas de investigación para desarticular por completo a la célula presuntamente relacionada con el atraco.

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MSL