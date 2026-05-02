Colapsa restaurante en Tamaulipas por marea alta; reportan un lesionado

Un restaurante ubicado en Playa Bagdad, en el municipio de Matamoros, colapsó este sábado 2 de mayo presuntamente a causa de la marea alta y el fuerte oleaje, dejando como saldo preliminar un hombre lesionado y varias personas atendidas en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, la estructura —identificada como un restaurante de la franja costera— no resistió el embate del mar, lo que provocó su colapso parcial mientras había presencia de comensales.

Por su parte, la vocería de seguridad de Tamaulipas indica que al menos 15 personas fueron valoradas en el sitio por crisis nerviosa, sin que fuera necesario su traslado a hospitales, ya que se retiraron por sus propios medios.

#VoceríaInforma



Autoridades de emergencia y auxilio atendieron el reporte del colapso de un restaurante ubicado en la Playa Bagdad, en Matamoros.



De manera preliminar, se informa que 15 personas fueron valoradas en el lugar por crisis nerviosas; no fue necesario su traslado a… pic.twitter.com/a2SV3jG2cV — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) May 2, 2026

De forma paralela, refieren que un hombre resultó lesionado; sin embargo, hasta el momento no se ha detallado la gravedad de sus heridas ni si requirió atención hospitalaria, por lo que el dato se mantiene como preliminar.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el colapso estaría relacionado con el incremento del nivel del mar y el oleaje intenso registrado en la zona del Golfo de México, condiciones que pudieron verse reforzadas por un evento de “Norte”. No obstante, autoridades señalaron que ya se realizan los peritajes correspondientes para determinar con precisión las causas del incidente.

🚨🏖️ Colapso de restaurante en Playa Bagdad moviliza a los cuerpos de emergencia



⭕ Un fuerte susto se llevaron los visitantes de la Playa Bagdad, en el municipio de Matamoros, luego de que colapsara la estructura de un restaurante ubicado a la orilla del mar. La Vocería de… pic.twitter.com/3QpHzKtfh3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 2, 2026

Tras lo ocurrido, cuerpos de emergencia acordonaron el área y mantienen vigilancia en la zona para evitar riesgos adicionales. Las autoridades hicieron un llamado a la población a no acercarse al sitio y atender las indicaciones de Protección Civil mientras continúan las labores de revisión.

El incidente se registró en una zona turística de Tamaulipas donde existen construcciones cercanas al mar, las cuales pueden resultar vulnerables ante fenómenos como marejadas, erosión costera o condiciones meteorológicas adversas.

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MSL