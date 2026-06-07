Refuerzan vigilancia en costas

Se forma la depresión tropical Dos-E frente al Pacífico; podría convertirse en ‘Boris’

La depresión tropical Dos-E activó alertas en Oaxaca y Guerrero por lluvias intensas y vientos; autoridades refuerzan acciones preventivas

La depresión tropical Dos-E se formó frente al Pacífico mexicano y mantiene bajo vigilancia a municipios de Oaxaca y Guerrero por el riesgo de lluvias extraordinarias.
La depresión tropical Dos-E se formó frente al Pacífico mexicano y mantiene bajo vigilancia a municipios de Oaxaca y Guerrero por el riesgo de lluvias extraordinarias. Foto: Cuartoscuro / SMN
Por:
Elizabeth Hernández

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se formó la Depresión Tropical Dos-E frente a las costas del Pacífico, con potencial de convertirse en el ciclón “Boris”, por lo cual se elevó la vigilancia en municipios costeros ante el pronóstico de lluvias extraordinarias en la región.

El centro de esta tormenta se localiza a 255 kilómetros de Acapulco y 165 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, lo que activó la respuesta de autoridades federales, estatales y municipales, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

La vigilancia también se mantiene sobre una zona de baja presión frente a las costas de El Salvador. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la ubicó a 450 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, con avance lento hacia el norte y 70 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico.

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A causa de esto, personal de las Misiones de Enlace y Coordinación de la CNPC inició recorridos en zonas vulnerables de Oaxaca y Guerrero para reforzar medidas preventivas y apoyar a las autoridades locales ante posibles afectaciones.

La Secretaría de Marina (Semar) realiza trabajos de dragado en la laguna del Corralero y en los ríos Los Perros y Yosocuta, como parte de las acciones desplegadas en territorio oaxaqueño para reducir riesgos por lluvias.

Instancias estatales también limpian la colonia La Brecha, en Santo Domingo Tehuantepec, donde la acumulación de basura incrementa el peligro de inundaciones durante precipitaciones intensas.

Las revisiones preventivas también alcanzaron a Juchitán de Zaragoza, donde autoridades supervisan el río Los Perros y el Puente Burra tras los trabajos recientes de desazolve.

Protección Civil pidió a la población respetar la señalización en playas, asegurar objetos sueltos en patios o azoteas, despejar coladeras y mantener libres los desagües para permitir el paso del agua.

Durante las lluvias, la recomendación central es resguardarse en sitios seguros, evitar el cruce de corrientes, ríos o calles inundadas, además de proteger a los animales de compañía en espacios techados y secos.

Las personas que habitan en zonas bajo vigilancia deberán atender los avisos de las unidades locales e informarse únicamente mediante los canales oficiales del Gobierno de México.

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