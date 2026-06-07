Se forma la depresión tropical Dos-E frente al Pacífico; podría convertirse en ‘Boris’

La depresión tropical Dos-E se formó frente al Pacífico mexicano y mantiene bajo vigilancia a municipios de Oaxaca y Guerrero por el riesgo de lluvias extraordinarias.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se formó la Depresión Tropical Dos-E frente a las costas del Pacífico, con potencial de convertirse en el ciclón “Boris”, por lo cual se elevó la vigilancia en municipios costeros ante el pronóstico de lluvias extraordinarias en la región.

El centro de esta tormenta se localiza a 255 kilómetros de Acapulco y 165 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, lo que activó la respuesta de autoridades federales, estatales y municipales, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

La #MisionECO que encabeza la #CNPC de la @SSPCMexico se dirige a Punta Maldonado, Guerrero, para coordinar acciones preventivas con autoridades estatales y municipales ante el arribo de la depresión tropical Dos-E.



Infórmate por fuentes oficiales y atiende las recomendaciones… pic.twitter.com/IsB3BUWBSH — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 7, 2026

La vigilancia también se mantiene sobre una zona de baja presión frente a las costas de El Salvador. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la ubicó a 450 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, con avance lento hacia el norte y 70 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico.

Instituciones de seguridad inician acciones preventivas

A causa de esto, personal de las Misiones de Enlace y Coordinación de la CNPC inició recorridos en zonas vulnerables de Oaxaca y Guerrero para reforzar medidas preventivas y apoyar a las autoridades locales ante posibles afectaciones.

La Secretaría de Marina (Semar) realiza trabajos de dragado en la laguna del Corralero y en los ríos Los Perros y Yosocuta, como parte de las acciones desplegadas en territorio oaxaqueño para reducir riesgos por lluvias.

A las 09:00 h tiempo del centro de #México se formó la #DepresiónTropical Dos-E frente a las costas de Acapulco, #Guerrero. Los detalles de este sistema se informarán en la videoconferencia de prensa que puedes seguir en nuestras redes sociales hoy, a las 10:00 horas pic.twitter.com/8W6qh5qvZ8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 7, 2026

Instancias estatales también limpian la colonia La Brecha, en Santo Domingo Tehuantepec, donde la acumulación de basura incrementa el peligro de inundaciones durante precipitaciones intensas.

Las revisiones preventivas también alcanzaron a Juchitán de Zaragoza, donde autoridades supervisan el río Los Perros y el Puente Burra tras los trabajos recientes de desazolve.

Protección Civil pidió a la población respetar la señalización en playas, asegurar objetos sueltos en patios o azoteas, despejar coladeras y mantener libres los desagües para permitir el paso del agua.

Sigue aquí la video conferencia sobre la #DepresiónTropical Dos-E que se formó esta mañana frente a las costas de #Guerrero ⬇️ https://t.co/Um1f3wohDF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 7, 2026

Durante las lluvias, la recomendación central es resguardarse en sitios seguros, evitar el cruce de corrientes, ríos o calles inundadas, además de proteger a los animales de compañía en espacios techados y secos.

Las personas que habitan en zonas bajo vigilancia deberán atender los avisos de las unidades locales e informarse únicamente mediante los canales oficiales del Gobierno de México.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am