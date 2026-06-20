Explota pipa en caseta de carretera Cárdenas-Coatzacoalcos | VIDEO

Un aparatoso incidente vial registrado este sábado provocó el cierre total a la circulación en ambos sentidos de la carretera Cárdenas-Coatzacoalcos, a la altura de la caseta fitosanitaria de La Venta, en los límites de los estados de Tabasco y Veracruz.

Sin ofrecer más detalles, el gobierno de Tabasco informó el cierre de la carretera y exhortó a conductores a mantenerse al tanto de las afectaciones a través de los canales oficiales.

“Se informa a la ciudadanía que la carretera Cárdenas–Coatzacoalcos se encuentra cerrada a la altura de La Venta debido a un accidente registrado en la zona. Se exhorta a las y los automovilistas mantenerse atentos a la información que se difunda a través de los canales oficiales”, escribió en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con la Guardia Nacional, el incidente ocurrió con dirección a Villahermosa, en inmediaciones de la localidad de Cangrejera, ubicada en el municipio de Huimanguillo.

#Tomeprecauciones en #Tabasco se registra cierre parcial de circulación por #VehiculoIncnediado cerca del Km 043+900 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura del Mpio. de Cangrejera, con Dir. a Villahermosa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/xPVQA46wqW — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 20, 2026

Videos del siniestro difundidos en redes sociales muestran diversos vehículos envueltos en llamas, mientras una cortina de humo se eleva sobre el cielo de Tabasco. Presuntamente, una pipa cargada con combustible habría perdido el control e impactado a unidades estacionadas a un costado de la vialidad.

Al momento, no se han reportado víctimas por el accidente, aunque versiones extraoficiales afirman que habría múltiples personas fallecidas .

Circulan más videos del incendio 🔥de una pipa en la casata fitosanitaria de la Venta en Huimanguillo. pic.twitter.com/64WhPc0ZJb — Quadratín Tabasco (@QuadratinTa) June 20, 2026

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr