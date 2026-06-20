Sin reporte de víctimas, al momento

Explota pipa en caseta de carretera Cárdenas-Coatzacoalcos | VIDEO

Ocurrió a la altura de la caseta fitosanitaria de La Venta, en los límites de los estados de Tabasco y Veracruz

Incendio tras accidente en la carretera Cárdenas-Coatzacoalcos.
Incendio tras accidente en la carretera Cárdenas-Coatzacoalcos. Foto: RRSS
Por:
La Razón Online

Un aparatoso incidente vial registrado este sábado provocó el cierre total a la circulación en ambos sentidos de la carretera Cárdenas-Coatzacoalcos, a la altura de la caseta fitosanitaria de La Venta, en los límites de los estados de Tabasco y Veracruz.

Sin ofrecer más detalles, el gobierno de Tabasco informó el cierre de la carretera y exhortó a conductores a mantenerse al tanto de las afectaciones a través de los canales oficiales.

“Se informa a la ciudadanía que la carretera Cárdenas–Coatzacoalcos se encuentra cerrada a la altura de La Venta debido a un accidente registrado en la zona. Se exhorta a las y los automovilistas mantenerse atentos a la información que se difunda a través de los canales oficiales”, escribió en su cuenta de Facebook.

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De acuerdo con la Guardia Nacional, el incidente ocurrió con dirección a Villahermosa, en inmediaciones de la localidad de Cangrejera, ubicada en el municipio de Huimanguillo.

Videos del siniestro difundidos en redes sociales muestran diversos vehículos envueltos en llamas, mientras una cortina de humo se eleva sobre el cielo de Tabasco. Presuntamente, una pipa cargada con combustible habría perdido el control e impactado a unidades estacionadas a un costado de la vialidad.

Al momento, no se han reportado víctimas por el accidente, aunque versiones extraoficiales afirman que habría múltiples personas fallecidas.

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cehr

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