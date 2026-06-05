Aparatosa evacuación tras estallar 4 pipas

Una violenta explosión de cuatro pipas en un predio donde se encontraban autotanques con gas LP almacenado sacudió ayer por la mañana al municipio de Tepeaca, Puebla, lo que dejó un saldo preliminar de tres personas lesionadas.

El estallido, ocurrido poco antes de las 10:00 horas en la comunidad de San Juan Negrete, provocó la evacuación preventiva de unas dos mil personas de un hospital, de escuelas y de viviendas aledañas.

En videos compartidos en redes sociales, del momento justo del estruendo, se aprecia un incendio previo y enseguida la explosión, cuya onda expansiva alcanzó varias cuadras, con una columna de humo y una inmensa bola de fuego que alcanzaron al menos 30 metros de altura.

El Dato: LA LOCALIDAD se sitúa en el llamado triángulo rojo de huachicol o robo de combustible, junto con Tecamachalco, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo y Acajete.

DECENAS de alumnos corren desesperadamente después del estruendo ı Foto: Captura de video

Hasta ayer, las autoridades no habían clarificado si el predio corresponde a un centro de almacenamiento legal de combustible y si el origen del hidrocarburo es también lícito, aunque reportes locales mencionan que se trata de autotanques que operaban de manera clandestina.

Tampoco habían informado de manera oficial si existen personas fallecidas tras el percance; sin embargo, en entrevista el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, confirmó que había por lo menos tres personas lesionadas.

Armenta refirió que la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y la Fiscalía General del Estado ya realizaban las investigaciones para determinar las causas de la explosión.

De acuerdo con medios locales, las unidades siniestradas portaban rótulos de las empresas Global Gas y Zugas, las cuales quedaron consumidas por las llamas.

2 empresas, en los rótulos de las pipas: Global Gas y Zugas

Por la tarde, Global Gas se desmarcó de la explosión y aseguró que sus emblemas fueron clonados, por lo que se reservó su derecho a emprender acciones legales.

Vecinos de la zona aseguraron que en el lugar la explosión existe conocimiento sobre actividades relacionadas con el robo y almacenamiento de combustible. Por ello, solicitaron a las autoridades reforzar la vigilancia y las acciones de seguridad en el área.

El Gobierno señaló que respondió de manera coordinada e interinstitucional para garantizar la integridad a la población. Subrayó que su área de Protección Civil se movilizó al sitio para contener el riesgo y se integró el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para coordinar la atención, mitigación de riesgos y protección a la población.

LA BOLA de fuego y columna de humo alcanzaron más de 30 metros de altura ı Foto: Captura de video

Con el fin de salvaguardar la seguridad de las y los habitantes que se encontraban en el área y como medida preventiva, se desalojó el Hospital General de Tepeaca, la Preparatoria BUAP 2 de Octubre, del Centro Escolar Miguel Negrete Novoa y de viviendas aledañas.

Por la tarde, se reportó control total de la zona cero, con el apoyo de elementos del Ejército, que puso en operación el Plan DN-III de auxilio a la población. Las personas afectadas retornaron gradualmente a sus hogares y al hospital evacuado, pero el área se mantenía acordonada, con acceso restringido.