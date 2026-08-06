Percepción de inseguridad en Oaxaca baja 14.89 puntos, según INEGI

Los resultados publicados en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) avalan el fortalecimiento institucional en la entidad.

Los habitantes de Oaxaca perciben una mejora notable en su seguridad. En el último año, la sensación de inseguridad en la entidad se redujo en 14.89 puntos, un dato que refleja mayor confianza y tranquilidad en espacios públicos. Así lo revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicada en julio de este año.

Este avance es resultado de diversas estrategias implementadas por el Gobierno de Oaxaca. El Gabinete de Seguridad dio a conocer estos resultados, destacando un balance positivo en materia de gobernabilidad y acciones para la paz social.

Solo en julio de 2026, se establecieron 461 mesas de diálogo para abordar temas sociales, agrarios, de derechos humanos, fortalecimiento democrático, jurídicos, religiosos, territoriales, de gobernabilidad, electorales y municipales, buscando garantizar la paz y la estabilidad en las comunidades.

La disminución de bloqueos también contribuye a esta percepción positiva. En lo que va de 2026, se han registrado 181 bloqueos, una cifra significativamente menor a los 350 ocurridos en 2025. De estos, el 80 por ciento se concentró en el Istmo de Tehuantepec, principalmente por interrupciones en el suministro eléctrico. En julio pasado, solo se reportaron 23 incidentes.

En el ámbito agrario, desde 2023 a la fecha, se han firmado 55 convenios de conciliación en el marco de la paz territorial, promoviendo la convivencia pacífica entre comunidades y resolviendo disputas históricas.

Además, las autoridades han logrado desarticular células delictivas de alto impacto en regiones clave como la Costa, el Istmo de Tehuantepec y Valles Centrales. Estas acciones incluyen detenciones de integrantes de grupos criminales, así como decomisos de armamento, equipo táctico y presuntas drogas, desactivando así a generadores de violencia.

Al respecto, Jesús Romero López, titular de la Secretaría de Gobierno (SEGO), señaló: “Nos indica que vamos por buen camino, pero falta mucho por hacer y trabajos para lograr más avances”. Esta declaración subraya el compromiso continuo con la seguridad y el bienestar de los oaxaqueños.

Destacan resultados de estrategia de prevención

Paralelamente, la estrategia “Sin drogas salvas tu vida” refuerza el tejido social y la prevención. Hasta el 6 de agosto, esta iniciativa ha llegado a más de 60 mil 272 personas en 368 instituciones educativas y 97 municipios, formando a 150 adolescentes como promotores de salud mental y prevención de adicciones.

El Gobierno de Oaxaca invita a las familias a consultar el “Manual de crianza con ternura y prevención de adicciones” y a sumarse a esta estrategia en el próximo ciclo escolar, contactando al 951 903 65 56. Estas acciones conjuntas buscan consolidar un entorno más seguro y saludable para todos los oaxaqueños.

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JVR