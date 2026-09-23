Baja California anuncia construcción de la planta desalinizadora más grande de Latinoamérica

La presentación de la infraestructura de desalación más grande de Latinoamérica fue encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

Más de 864 mil habitantes de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada contarán con un suministro regular de agua potable tras la puesta en marcha de la Planta Desalinizadora de Playas de Rosarito. Esta obra pública busca resolver la escasez histórica que padece la Zona Costa de Baja California.

El proyecto requiere una inversión superior a los 15 mil 600 millones de pesos, solventada mediante fondos federales y estatales. Las autoridades confirmaron que esta inversión gubernamental no se trasladará al cobro del servicio ni generará aumentos en los recibos de agua de las familias de la entidad.

En cuanto al aspecto técnico, el complejo procesará hasta 2 mil 200 litros de agua por segundo. Esta capacidad convertirá al proyecto en la infraestructura de desalación de mayor dimensión en Latinoamérica, diseñada para responder al crecimiento demográfico e industrial de la región.

“Estamos hablando de más de 15 mil millones de pesos invertidos entre recurso federal y estatal, sin que tenga ningún impacto en la tarifa del agua. Vamos a tener la planta desalinizadora más grande de Latinoamérica”, destacó la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

Para conducir el agua tratada hacia las viviendas, la Comisión Estatal de Servicios Públicos construirá una red hidráulica complementaria de 64.5 kilómetros. Esta obra conectará la desaladora con los sistemas de distribución de los tres municipios beneficiados.

La edificación de la desaladora se integra formalmente en las acciones del Plan Hídrico Nacional impulsado por la Presidencia de la República. El esquema busca mitigar los efectos de las sequías prolongadas en el norte de México y respaldar el funcionamiento de escuelas, hospitales y comercios.

Históricamente, la Zona Costa dependía casi en su totalidad del caudal del Río Colorado, un esquema altamente vulnerable ante el cambio climático. La desalación de agua de mar surge así como la principal alternativa pública para el desarrollo sustentable de la frontera.

Con esta infraestructura, Baja California busca sentar un antecedente en la administración hídrica estatal sin recurrir al endeudamiento ciudadano, garantizando la seguridad hídrica de los hogares bajacalifornianos para las próximas décadas.

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JVR