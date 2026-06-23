Tenis impecables, el cuidado del calzado como parte del estilo urbano

El cuidado de los tenis ha dejado de ser una tarea secundaria para convertirse en una parte esencial de la cultura sneaker. Para muchos aficionados, mantener el calzado en buen estado no solo ayuda a prolongar su vida útil, sino que también refleja el valor que se le da a cada par, especialmente cuando se trata de modelos de colección o piezas icónicas de la moda urbana.

Este cambio de percepción ha impulsado el crecimiento de una industria especializada que ha transformado productos en herramientas indispensables para los amantes del calzado. Como es el caso de Crep Protect, una de las marcas con gran relevancia en el street wear para el cuidado de los sneakers. La marca de origen londinense ha colaborado, no sólo con lo más top de la moda urbana, sino con artistas de gran renombre como DJ Khaled.

En palabras de Steve Spellacy, director de ventas y marketing internacionales de Crep Protect, el objetivo “era alejar el cuidado del calzado y de los sneakers de la forma en que se vendía anteriormente: a través del chico o la chica de la tienda que te lo ofrecía y que quizá comprabas por compromiso o por simpatía” y volverlo algo que compraras como una necesidad.

La firma fue creada en 2012 por los hermanos Nohman Ahmed, Rizwan Ahmed y Imran Ahmed con el objetivo de que la venta de productos para el cuidado de los tenis y zapatos naciera del interés del cliente, y no de la insistencia de un vendedor en la tienda, para lograrlo, Steve comenta que durante dos años participaron en convenciones de sneakers. Viajaban por Estados Unidos cada dos semanas y por Europa en las semanas alternas. Montaban su propio stand, limpiaban tenis todos los días, hablaban con el público que asistían a los eventos y aprendían de ellos. En sus palabras, el éxito fue por involucrarse a fondo y entender al público.

¿Cómo lo hicimos? Involucrándonos, entendiendo el mercado, convirtiéndonos en parte de la cultura, manteniéndonos fieles a ella y esperando que el consumidor creyera en lo que hacíamos y en lo que decíamos Steve Spellacy



Al preguntarle al director de ventas y marketing internacionales sobre si parte del éxito de la marca estaba relacionada al hype que hubo en los sneakers en todo el mundo, contestó de inmediato que sí, la marca se vio beneficiada de esa ola de popularidad.

“Aprovechamos la existencia de esos productos tan exclusivos para incorporarlos a nuestras historias y contenidos”, señaló.

Pero, no cree que Crep dependa 100 por ciento de esta ola, ya que la marca fue lanzada previa a ella, cuando la industria del calzado empezaba a evolucionar de los plimsolls a calzado muchísimo más detallado y de mayor calidad.

“No lanzamos la marca porque ya existiera el fenómeno de los modelos más exclusivos; eso llegó unos años después. Claro que ya existían tiendas de reventa como Stadium Goods o Flight Club, pero eran excepciones, ubicadas en lugares como Nueva York. No estaban presentes en cada centro comercial y en cada ciudad de Estados Unidos como ocurrió después”, dijo.

Steve Spellacy considera que el consumidor es el que tiene la última palabra que confía en aplicar el spray a sus tenis y hacer la famosa prueba del ketchup y luego lo recomienda y muestra a sus amigos.

Nuevos lanzamientos

Sobre futuros lanzamientos de Crep Protect, Steve adelanto el nombre del próximo producto, el ‘Mini Foam’, una espuma limpiadora que puedes llevar contigo en cualquier momento dentro de tu bolso o mochila.

“Puedes llevarla en vuelos, en escapadas de fin de semana o a cualquier lugar, sabiendo que tendrás una solución rápida para mantener tu calzado limpio”, mencionó.

Y adelantó que el público este atento a finales de año, ya que preparan una sorpresa absolutamente secreta que los tiene muy emocionados.