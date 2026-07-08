Gabito Ballesteros continúa construyendo su carrera como uno de los artistas más prometedores del género regional mexicano. Gracias a su particular estilo, que mezcla los corridos tradicionales con sonidos modernos, ha logrado posicionarse en listas internacionales y colaborar con figuras como Natanael Cano, Peso Pluma, Danna y Becky G.

Conoce la trayectoria y vida del intérprete de “Perlas Negras”, cuya pasión por la música que comenzó desde la infancia.

Gabito Ballesteros: ¿Quién es, edad, de dónde es, cuándo nació?

Gabito Ballesteros Abril es un cantante y compositor mexicano de corridos tumbados, originario de Cumpas, Sonora. Es originario de Cumpas, Sonora, México, donde nació el 23 de julio de 1999; está por cumplir 27 años.

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Según información publicada en su sitio web, desde los 8 años mostró interés por la música al integrarse en el coro de su parroquia y posteriormente en un mariachi infantil, donde aprendió a tocar guitarra, trompeta y violín.

Su talento vocal lo llevó a convertirse en el cantante principal del grupo, participando en festividades locales y ganando reconocimiento en su comunidad.

Durante su adolescencia, Gabito Ballesteros compartía videos en redes sociales y participaba en concursos escolares, siempre obteniendo primeros lugares. En 2014 inició formalmente su carrera musical, aunque decidió pausar para concluir sus estudios universitarios.

En 2022 se graduó como Ingeniero Industrial y ese mismo año regresó con fuerza a la música.

El sencillo “AMG”, que lanzó junto a Natanael Cano y Peso Pluma, marcó su salto internacional al alcanzar el número uno en México y entrar al Billboard Hot 100. Desde entonces ha lanzado éxitos como “Lady Gaga” (junto a Junior H y Peso Pluma), “La Nena” y su álbum The GB (2024), seguido por Ya No Se Llevan Serenatas (2025).

Otro de sus éxitos es “PRESIDENTE”, una canción lanzada en colaboración con Natanael Cano, Luis R Conriquez y Netón Vega de 2024. El videoclip oficial de la canción actualmente tiene más de 390 millones de reproducciones.

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