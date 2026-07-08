La actriz mexicana Samadhi Zendejas, reconocida por su participación en exitosas telenovelas y series, protagoniza titulares desde hace unas horas al confirmarse que encontró el amor.

Tras meses de rumores, finalmente se hizo pública su relación con el cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros, quien compartió una romántica fotografía en redes sociales que despejó todas las dudas de sus seguidores.

Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas confirman su relación con una romántica FOTO

El intérprete de corridos tumbados Gabito Ballesteros publicó hace unas horas en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece besando a Samadhi Zendejas, confirmando de este modo lo que desde hace tiempo se especulaba en redes sociales. La pareja había sido vista en distintos eventos, pero nunca se había pronunciado de manera oficial.

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La fotografía de la joven pareja rápidamente se viralizó y generó miles de reacciones de seguidores y colegas del medio artístico, quienes celebraron su romance.

Con esta imagen, Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas dejan claro a los internautas que están más enamorados que nunca, pues han decidido compartir con sus seguidores la felicidad de su relación. La noticia se convirtió en tendencia en redes sociales, donde algunas personas expresaron sorpresa y otras euforia por la unión de dos figuras reconocidas de México.

Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas confirman su relación ı Foto: Captura de pantalla

Cabe recordar que a lo largo de su trayectoria, Samadhi Zendejas ha sido vinculada sentimentalmente con actores como Jorge Coch y Alejandro Speitzer, relaciones que en su momento atrajeron la atención de miles de personas. Sin embargo, la actriz siempre mantiene su vida privada en secreto.

Por su parte, Gabito Ballesteros ha preferido mantener discreción sobre sus romances. Aunque se le han atribuido algunas relaciones, nunca había confirmado públicamente un noviazgo hasta ahora, por lo que la romántica foto que compartió con Samadhi sorprendió a sus fans.

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