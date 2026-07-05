El encuentro entre la Selección Mexicana e Inglaterra de este domingo causó polémica desde que fue anunciado. Varias figuras del entretenimiento han estado involucradas en diversos conflictos con el equipo inglés, entre ellas, Adriano Zendejas.

En redes sociales circula el rumor de que el influencer conocido como Maestro Shifu fue detenido tras participar en una “serenata” con banda y pirotecnia afuera del hotel de la Selección de Inglaterra en Santa Fe. Descubre qué fue lo que pasó anoche y si el hermano de Samadhi Zendejas tuvo problemas con la ley.

¿Detuvieron al Maestro Shifu tras ‘serenata’ a Inglaterra? Esto se sabe de Adriano Zendejas Zendejas

El sábado, la noche previa al partido entre México e Inglaterra, un grupo de aficionados llevó música y fuegos artificiales al hotel JW Marriott de Santa Fe para interrumpir el descanso de la Selección inglesa.

Entre las figuras conocidas de Internet en el lugar apareció Adriano Zendejas, quien transmitió en vivo mientras fingía ser reportero para acercarse al lugar.

🚨 ¡ LE LLEVAN SERENATA A INGLATERRA ! ➖ El responsable fue el streamer mexicano MAESTRO SHIFU, la policía intentó arrestarlo ‼️😱



A horas del duelo ante México en el Estadio Azteca, ADRIANO ZENDEJAS sorprendió al equipo inglés con FUEGOS ARTIFICIALES al exterior del hotel JW… pic.twitter.com/e5P8n2TwY0 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 5, 2026

El ambiente se descontroló y la policía capitalina intervino para retirar a los aficionados mexicanos de la zona. En un clip tomado de la transmisión en vivo de Maestro Shifu, el creador de contenido intenta huir del lugar a bordo de su camioneta mientras al fondo se oyen las sirenas de las patrullas.

Adriano Zendejas intenta maniobrar para salir, pero dice “ya me encerraron”. En el video se aprecia a una patrulla en frente de su camioneta, mientras elementos de seguridad descienden de la unidad. Las imágenes generaron rumores de que el influencer había sido arrestado por ocasionar disturbios en contra de la Selección de futbol de Inglaterra.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) negó que Maestro Shifu hubiera sido arrestado. En su comunicado, la dependencia explicó que Zendejas nunca fue trasladado por los agentes y que el conflicto terminó en minutos.

La SSC informa:

En relación a este tema que circula en redes sociales se informa que la persona a la que hace referencia el video no fue detenida por ningún elemento de la Policía de la Ciudad de México. pic.twitter.com/rt6EsuwT6t — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 5, 2026

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