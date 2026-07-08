Muere Connor Murphy, influencer fitness, en un lago en Tailandia

Recientemente se dio a conocer la muerte de Connor Murphy, a los 32 años, en Tailandia. El creador de contenido de fitness falleció el 7 de julio en una urbanización de lujo del país asiático, cuando viajaba a bordo de un taxi.

El influencer, que llevaba aproximadamente tres meses en la ciudad, alcanzó fama internacional desde hace varios años por sus videos de su increíble transformación física y retos virales. Connor perdió la vida en circunstancias que han conmocionado a sus seguidores, por lo que la noticia se ha vuelto viral en redes sociales.

Muere Connor Murphy, influencer fitness, en Tailandia

De acuerdo con reportes locales, Connor Murphy falleció el martes 7 de julio tras un presunto ahogamiento mientras se encontraba en una playa de Tailandia.

La noticia fue confirmada por medios internacionales y rápidamente se viralizó en plataformas digitales, donde miles de usuarios expresaron su tristeza y compartieron mensajes de despedida en las publicaciones de Instagram del estadounidense.

Connor Murphy de 32 años había viajado a Tailandia en busca de nuevas experiencias y proyectos personales para enriquecer su contenido digital. Ahora, su repentina partida dejó un vacío en la comunidad fitness que lo seguía desde hace más de una década.

Su caso se suma a la lista de figuras influyentes que han perdido la vida en situaciones inesperadas, lo que ha generado un debate sobre los riesgos y cuidados durante viajes internacionales, además del consumo de sustancias.

¿Quién era Connor Murphy?

Connor Murphy nació en Texas, Estados Unidos, y se convirtió en uno de los influencers fitness más reconocidos gracias a sus videos en YouTube y TikTok, donde mostraba rutinas de ejercicio, experimentos sociales y sus transformaciones físicas, incluyendo la de su afilado rostro.

Su carisma y disciplina lo llevaron a acumular millones de seguidores, convirtiéndose en referente para jóvenes interesados en el entrenamiento. Además, Connor compartía contenido explícito en plataformas para adultos, donde realizó colaboraciones con modelos y otros influencers.

Puedes leer: